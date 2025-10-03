Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, informó al Cecopi a las 17 horas del posible envío de "mensajes a los móviles de Utiel"

El subdirector de Emergencias Jorge Suárez informó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia del 29 de octubre) a las 17 horas de la posibilidad de realizar un envío masivo de mensajes a la zona de Requena-Utiel. “De acuerdo a lo que decidamos podemos enviar un mensaje a todas los móviles de esa zona”, asegura Suárez en el vídeo grabado por Emergencias y remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. La grabación ha permanecido oculta desde el 29 de octubre de 2024 hasta que el pasado mes de septiembre la Conselleria de Emergencias admitió su existencia.

Este mismo cámara contratado por la Conselleria de Emergencias grabó durante la tarde del 29 de octubre a la entonces consellera Salomé Pradas en actitud proactiva y dirigiendo la toma decisiones, al contrario de lo que ella declaró cuando compareció como investigada. Pradas alegó su inexperiencia para justificar que todas las decisiones se adoptaron pro consejo de "los técnicos". Pero, tal como habían declarado algunos funcionarios o trabajadores del 112 al comparecer como testigos, la entonces consellera era la que llevaba el mando. "Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver", se escucha decir a Pradas, en presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que .

Las grabaciones del Cecopi de la dana captadas por la productora Envidea, contratada por la Generalitat, aportadas a la jueza que investiga la dana, revelan imágenes y diálogos desde las 17.00 horas hasta la llegada del presidente, Carlos Mazón, a partir de las 20.28 horas. En estas imágenes, además de escuchar a Pradas dar órdenes, se escucha a la exconsellera informar de la "explosión meteorológica, algo nunca visto". Y a Mazón tener problemas de cobertura con el móvil, a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde se reunió el Cecopi durante toda la emergencia provocada por la dana el pasado 29 de octubre.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, admitió el 16 de septiembre la existencia de imágenes grabadas del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre, por una productora contratada por el Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias). Un detalle que no había trascendido en los diez meses y medio transcurridos desde la dana que acabó con la vida de 229 personas.

Emergencias ha entregado al juzgado de la dana un total de 39 vídeos grabados durante la tarde del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. De una de las reuniones más importantes en la historia de la Comunitat Valenciana de las últimas décadas apenas existía hasta hace un mes una imagen, aportada a la causa por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la instrucción. Y las imágenes captadas por À Punt y distribuidas a todas las televisiones, pero sin sonido, porque se grabaron bajo el compromiso de un "mudo" (sin audio, solo las imágenes).

Fue en septiembre cuando se desveló que la Conselleria de Emergencias disponía también de grabaciones propias, captadas de forma simultánea junto a los profesionales de À Punt por parte de un cámara de la empresa Envidea Multimedia, a la que se adjudicó el contrato de "producción audiovisual para la Sgise". Un servicio que se prorroga anualmente desde el 9 de agosto de 2021, cuando se adjudicó por primera vez (ya que se puede prorrogar anualmente durante cinco años).