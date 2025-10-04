Zapatero critica la falta de "rumbo" del PP, "siempre tras los disparates" de Vox

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado este sábado la "falta de personalidad y rumbo" de un Partido Popular "perdido, corriendo todo el día detrás del último disparate de Vox", ya sea el aborto, la inmigración o la guerra cultural contra el feminismo. Durante su participación, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en el primer encuentro del ciclo 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', Zapatero ha mostrado su preocupación por "la ligereza" del Ayuntamiento de Madrid ante "un tema tan sensible, tan importante, como la interrupción voluntaria del embarazo".

"La moción que ha votado y que ha aprobado el PP habría que llevarla al Parlamento Europeo y enseñárselo a todo el centro de derecha, europeo y mundial", ha apuntado tras remarcar que "el PP en la ciudad de Madrid ha dicho que el aborto es un negocio del feminismo; y que hay que dar información de ese síndrome que ha negado toda la ciencia". En este punto, ha confesado no saber si el límite del PP "es la hipocresía o que su falta de personalidad es tal, que van detrás de todo lo de Vox, da igual que sea la inmigración, que esto de la guerra cultural contra el feminismo o contra el aborto, pero es una falta de personalidad total del PP, no tienen criterio propio ni rumbo".

Según el expresidente del Gobierno, su partido, el PSOE, siempre llega antes a los derechos y libertades, aunque ha dado la bienvenida "a los que se incorporan después, si lo hacemos para todos". "Si esa fuerza que mueve a la izquierda, que es ampliar el universo de los derechos, es para todos, bienvenidos, pero, por favor, no abracen el negacionismo, no abran la puerta a la pseudociencia, al negacionismo en cualquier área, y mucho más en un área tan sensible", ha pedido antes de preguntarse "quién es el Ayuntamiento de Madrid para decir lo que tiene que hacer el sistema de salud, ¿Qué competencias tiene?".

Por ello, ha insistido en que el PP es "un partido perdido, sin rumbo ni sentido ni proyecto" como también considera que puede verse en el tema territorial: "Yo no quiero que pase, por supuesto, y además, voy a trabajar para que no pase. Pero si el PP tuviera posibilidad de formar mayoría y para ello tuviera que pactar con Junts, ¡anda que no harían viajes a Waterloo!" Asimismo, tras recordar que él fue el presidente del Gobierno que reconoció la "deuda histórica" de Andalucía, ha dicho que le ha costado entender que haya presidentes autonómicos del PP que han rechazado la quita de la deuda planteada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "No entiendo que haya presidentes autonómicos que no estén de acuerdo con que les alivien la deuda por parte del Estado, se tendrían que presentar a otra cosa, pero no ser presidentes", ha concluido.