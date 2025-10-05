Dolors Montserrat: "Estoy convencidísima de que gobernaremos España en solitario"

Desde su llegada a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo ha ido otorgando más poder dentro del partido a Dolors Montserrat (Sant Sadurní d'Anoia, 1973), hoy secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE). Antes, ha sido concejal en su municipio, diputada en el Parlament y en el Congreso, y ministra de Sanidad con Mariano Rajoy, entre 2016 y 2018. Ahora, desde Bruselas, sigue siendo una de las voces más respetadas en las filas populares.

¿Por qué el catalán no puede ser una lengua oficial en la UE?

Pregúntenle a [Carles] Puigdemont y a [Pedro] Sánchez, no a mí. Sánchez ha mentido a Puigdemont, y Puigdemont se piensa que es el único español a quien Sánchez no le miente. Donde se decide esto, por unanimidad, es en el Consejo Europeo y ahí está sentado Sánchez, no Feijóo. La oficialidad del catalán en la UE es fruto de un chantaje de Puigdemont que Sánchez acepta para seguir en la Moncloa, agonizando. Esto no va de lenguas, va de él. Y Europa está para hablar de cosas importantes.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, manifestó su preocupación por el retroceso del uso social del catalán. ¿Comparte esta inquietud?

El PP ha defendido siempre la libertad y el bilingüismo. El bilingüismo cordial que existe en las calles de Barcelona lo queremos en las escuelas, por eso pedimos que se cumpla la sentencia del 25% de castellano en las aulas. El separatismo e Illa han convertido en antipático el catalán.

Puigdemont está pendiente de la amnistía, podría regresar en 2026.

Puigdemont es un fugado de la justicia y donde tendría que estar es delante de la justicia. Así también lo dijo Sánchez antes de las elecciones. Prometió a todos sus votantes que él llevaría de vuelta a Puigdemont ante la justicia y ya hemos visto que va arrodillado hasta Waterloo a darle el Estado a Puigdemont. Quien decide por todos los españoles es Puigdemont, ni siquiera decide Sánchez.

Entrevista a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat. / MANU MITRU / EPC

¿El PP mantiene la puerta abierta a pactar una moción de censura contra Sánchez?

La mejor moción de censura son unas elecciones. España está bloqueada, no se aprueba nada, no hay presupuestos y solo se ha usado un 25% de los fondos Next Generation. Nunca jamás habíamos tenido tanto dinero de Europa y no lo hemos utilizado para lo que importa: ayudar al pequeño y mediano empresario, a los que quieren emprender, a los que salen de la universidad o de la formación profesional... Pongamos este dinero para ayudarles con menos trabas administrativas y menos impuestos. Tenemos un Gobierno que solo piensa en tapar la corrupción y al que le importan poco los españoles y Europa. España no es creíble en ninguna institución europea. ¿Dónde está Sánchez? No estuvo en la Casa Blanca y en la OTAN se apartó de la foto. El Gobierno de España ha fallado, es un gobierno fallido. Lo que necesita España son elecciones para que otro gobierno coja el relevo y volvamos a poner a España dentro de Europa.

Si se celebraran hoy unos comicios, habría una subida de Vox, según las encuestas. ¿Le preocupa?

En las últimas cuatro elecciones -municipales, autonómicas, generales y europeas- ha ganado el PP. Estas son las encuestas que nos importan. El 70% de la población está gobernada por el PP en ayuntamientos y comunidades autónomas. La gente sabe que donde gobierna el PP las cosas funcionan. Tienen menos impuestos y vivienda para los jóvenes, porque en las comunidades donde gobierna el PP se trabaja para ello. Sánchez ha prometido a los jóvenes 100.000 viviendas públicas. ¿Alguien ha visto alguna? Ninguna. Porque miente, es incapaz.

El PP ganó las generales, pero no pudo gobernar. ¿Su partido está obligado a gobernar con Vox?

Estoy convencidísima de que gobernaremos en solitario, como hacemos en las comunidades autónomas. En algunas gobernamos con mayoría y en otros sin mayoría, pero en solitario.

También puede buscar el apoyo de Junts para poder gobernar, con el PNV la relación es mucho más tensa.

Nosotros salimos a ganar y a gobernar en solitario. El Gobierno de España ha fallado, es un gobierno fallido. Lo que necesita España son elecciones para que otro gobierno coja el relevo y volvamos a poner a España dentro de Europa.

Illa ha acordado, con el concurso del PSOE, una nueva financiación singular para Cataluña. ¿Usted cree que Cataluña merece que se cumpla con el principio de ordinalidad, es decir, que reciba en la medida de lo que aporta?

Ya hemos visto una amnistía política y ahora, con el cupo separatista, se da una amnistía contable. ¿Para qué? Para mantenerse en la Moncloa unos meses más lleno de corrupción. Los catalanes y el resto de españoles vamos a pagar las juergas separatistas durante todos estos años, con nuestro dinero, porque el dinero no se evapora. La financiación es cosa de todos, y se tiene que hablar con y entre todas las comunidades autónomas. Desde la serenidad, y no por chantaje.