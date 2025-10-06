Yolanda Díaz pide a Sánchez celebrar en Madrid una conferencia de paz para Palestina

Yolanda Díaz pide que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez impulse una conferencia de paz para Palestina que se celebre en Madrid. La vicepresidenta segunda, de Sumar, reclama al principal partido de la coalición impulsar una cumbre internacional de este tipo que incluya a los palestions, una representación que ejercería la Autoridad Nacional Palestina, según fuentes de la coalición..

"Es el momento de redoblar los esfuerzos por la paz y por la justicia. España es un país referente en el mundo en defensa de la paz en Palestina. Por eso, desde sumar creemos que es el momento de impulsar una conferencia de paz", defiende Díaz en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La dirigente de Sumar defiende que el Gobierno "tiene la legitimidad y la fuerza para impulsar esta alianza de defensa de los derechos del pueblo palestino"; una conferencia que, defendió, debe hacerse "contando con ellos y con ellas para que ellos decidan libremente su futuro".

"Proponemos la celebración de una conferencia de paz en Madrid que dé salida al pueblo palestino y también exigimos que sigamos avanzando. Ha llegado el momento ya de romper todo tipo de relaciones con Israel. Ha llegado el momento de romper el acuerdo de asociación con Israel. Ha llegado el momento ya de sancionar a Israel".

Esta nueva petición forma parte del intento de Sumar de recuperar espacio en la izquierda después de que Sánchez arrancara el curso abanderando la causa palestina, una de las primeras señalas de su socio minoritario.

En las últimas semanas, los de Yolanda Díaz han buscado marcar distancias con el ala socialista y han rechazado el plan de paz para Gaza propuesto por EEUU e Israel para un alto al fuego y la liberación de rehenes y prisioneros. Un plan que Sumar rechaza por no contar con los palestinos.