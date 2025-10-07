Un año después
PSOE y Sumar pactan desbloquear la comisión sobre la dana en el Congreso y que Sánchez pueda comparecer
PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para desbloquear la comisión de investigación del Congreso sobre la gestión de la dana del 29 de octubre que se cobró la vida de 229 personas. Casi un año después de la catástrofe, y tras un choque a comienzos de verano por las exigencias de algunos partidos de que Pedro Sánchez también fuera citado a esta comisión, los dos partidos del Gobierno de coalición han cerrado un plan de trabajo dividido en fases: primero acudirán las víctimas; después el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y varios de sus consejeros y, por último, miembros del Gobierno de España, entre los que estará el propio jefe del Ejecutivo.
A primera hora de la mañana, ambas formaciones han anunciado un pacto para reactivar la comisión del Congreso, que fue aprobada aprobada a mediados de marzo y lleva desde entonces paralizada, para que "se investigue lo ocurrido y que comparezcan en sede parlamentaria los responsables de la emergencia". No obstante, ninguno de los dos partidos ha hecho público el listado completo de comparecientes. Ha sido el diputado de Compromís Alberto Ibáñez quien ha explicado que, más allá de las víctimas, de los dirigentes de la Generalitat valenciana y de técnicos y profesionales, también serán llamados durante la "fase de reconstrucción" los miembros del Gobierno de España.
