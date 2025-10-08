Sara Fernández

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Sus acusaciones son absolutamente falsas"

"Se acabó la huida", le ha espetado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez antes de anunciar que el PP le citará en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de que acabe octubre. "Le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad", le ha avisado el líder popular antes de acusarle de estar "tan pringado" como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. La bancada conservadora ha estallado en aplausos y, enfrente, el propio Sánchez ha contestado de manera escueta y con una gran sonrisa: "Ánimo, Alberto". La escueta frase, ajena a los usos en las sesiones de control, pretendía según los colaboradores del presidente del Gobierno poner de manifiesto el “mal momento” por el que está pasando el PP, después de que Vox le coma cada vez más terreno en las encuestas.