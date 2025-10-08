Podemos y Transportes pactan reforzar los requisitos "ambientales" de la ampliación de El Prat

Podemos ha permitido la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, iniciativa estrella de Óscar Puente, tras una negociación 'in extremis' con el responsable del Ministerio de Transportes que se ha cerrado con un acuerdo para reforzar los requisitos medioambientales obligatorios para la amplición del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Sin embargo, minutos después de sellar el pacto, ambas partes han chocado por las implicaciones del acuerdo. Los morados defienden que supone paralizar el inicio de las obras de ampliación hasta 2031 y el propio Puente ha explicado que no había prevista ninguna obra hasta ese momento, por lo que "no hay ninguna variación" sobre el plan inicial del Gobierno.

Tras semanas amenazando al Ejecutivo con tumbar esta norma, que lleva un año y medio negociándose en el Congreso, y exigiendo paralizar las ampliaciones tanto de El Prat como del Puerto de Valencia, los cuatro diputados morados se han acabado absteniendo, permitiendo su aprobación. "Podemos ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para facilitar, con su abstención, la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible", señalaron fuentes moradas minutos antes de la votación. "A cambio, .continuaban esas voces- el Ejecutivo se ha comprometido públicamente a aplazar las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat al menos hasta 2031".

Minutos más tarde, en los pasillos del Congreso, la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha congratulado de que el acuerdo suponga que el Gobierno "va a posponer las obras de ampliación del aeropuertos de El Prat, por lo menos, hasta el año 2031". Además, abundan que el pacto alcanzado entre Podemos y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III, el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031". De esta manera, aseguran en la formación, la obra no se llevará a cabo hasta el periodo posterior.

Podemos defiende que el ministerio de Puente "estará obligado a elaborar un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55". En este sengundo, avanzan que ese texto "fija una <reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050".

Transportes apunta a 2031

El principal cambio sobre lo previsto es no incluir la ejecución de las obras en el DORA III, puesto que la propuesta de ampliación presentada por la Generalitat antes de verano contemplaba que la ejecución de las obras apareciera en este documento. No obstante, el calendario no tiene por qué sufrir grandes modificaciones, ya que no se preveía empezar los trabajos sobre el terreno hasta 2030. Durante los próximos años, la prioridad será reforzar las premisas ambientales y la justificación ante Europa.

Desde el Ministerio de Transportes de Óscar Puente enfrían la existencia de aplazamientos sobre el plan previsto, pero sí confirman que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031, fecha en la deberá entrar en vigor el DORA IV, que rige las inversiones de Aena. y que estará dotado con 12.888 millones de euros. Un plan que no incluirá los 3.000 millones que calcula Aena que invertirá en la ampliación del Prat, la mayor parte de ellas a partir de 2031.

Antes de esa fecha solo podrían hacerse las actuaciones de naturaleza ambiental o de naturalización, precisa Transporte, confirman desde el departamento. Explican que para la ampliación del aeropuerto catalán debe aprobarse un Plan Director, con la evaluación ambiental vinculante y aclaran que será un proceso "especialmente intenso" de información pública y consultas con los diferentes organismos y administraciones territoriales

También precisa que, como es previsible que la ampliación afecte a un espacio que forma parte de la Red Natura (la laguna Ricarda), deberá tener la conformidad de la propia Comisión Europea.