Cuestión de inconstitucionalidad
El TC rechaza los argumentos del Supremo en sus objeciones a la ley de amnistía como ya declaró en junio
Da la razón al alto tribunal en que la ley no puede discriminar a los manifestantes contra la medida de gracia frente a los que lo hicieron a favor
El pleno del Tribunal Constitucional sigue deshaciéndose de la batería de recursos de inconstitucionalidad y de amparo que recibió en relación con la amnistía. En su reunión de esta semana le ha tocado el turno a la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad que debía revisar en casación por una manifestación en Girona en protesta contra la sentencia del 'procés'. Las objeciones fundamentales del alto tribunal contra la medida de gracia han sido rechazados, en aplicación de la doctrina marcada en la sentencia de junio.
La sentencia, que ha contado con los votos particulares de los magistrados de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, solo da la razón al alto tribunal en ciertos aspectos menores, en línea con las tres peros que el Constitucional ya incluyó en su sentencia del pasado mes de junio. Entre ellos figura la discriminación que supone no prever también el perdón de las personas que pudieron delinquir en manifestaciones contra la medida de gracia, porque ello supone una vulneración del principio de igualdad.
La sentencia que avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía solo puso tres peros a la norma. Uno era el que ahora ha incluido al resolver la cuestión prejudicial del Supremo, que entendía vulnerado el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama, así como el de exclusividad jurisdiccional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Un hombre bueno al servicio de su tierra
- El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- Mateos anuncia que Pedro Sánchez visitará mañana Cáceres por Tourespaña: 'Me gustaría que hablara de la autovía a Badajoz
- La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
- La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
- Los docentes extremeños salen a la calle por la igualdad salarial: 'No queremos ser menos que el resto
- Guardiola plantea que la nueva Facultad de Medicina de la UEx lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara