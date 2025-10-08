Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno creará un observatorio para monitorizar la vivienda turística y frenar la gentrificación

La gentrificación afecta al 27% de los vecinos de ciudades turísticas, según ha denunciado el jefe del Ejecutivo, para reclamar un modelo de turismo más sostenible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la jornada inaugural de la V Convención Turespaña, que se celebra en Cáceres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la jornada inaugural de la V Convención Turespaña, que se celebra en Cáceres. / Jero Morales / EFE

Iván Gil

Madrid

El Gobierno pondrá en marcha un Observatorio de la Vivienda Turística con el objetivo de identificar las zonas más tensionadas. Un “atlas” barrio a barrio para monitorizar su expansión, según ha anunciado Pedro Sánchez este miércoles en Cáceres durante la presentación de la Estrategia España Turismo 2030. El jefe del Ejecutivo ha advertido sobre el riesgo de “morir de éxito” ante los buenos datos del turismo y para ello ha recetado combinar la actividad turística con un modelo sostenible. Principalmente, en lo que se refiere al efecto de la gentrificación, con la expulsión de vecinos por la conversión de vivienda en pisos turísticos.

La gentrificación afecta al 27% de los vecinos de ciudades turísticas, según denunció Sánchez, para concluir que el “turismo no puede vaciar los barrios de vecinos”. El primer paso para tomar medidas adaptadas a cada lugar serán los trabajos del Observatorio de la Vivienda Turística, que dependerá de la secretaría de Estado de Turismo. Se sumarán así a la ofensiva del Gobierno que ya tiene en marcha, con iniciativas como la prohibición de que portales como Airbnb, Booking o Tripadvisor puedan incluir anuncios de pisos turísticos ilegales.

