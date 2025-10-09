Feijóo marca un discurso en favor del derecho al aborto ante la gresca Sánchez-Ayuso

Esta vez no fue una declaración deslizada ante los periodistas, haciéndose por ejemplo el encontradizo en un pasillo del Congreso o en lugar análogo -táctica que todo veterano del oficio conoce y practica- o un gesto, o un guiño, o un simple tuit... No, Alberto Núñez Feijóo terció con un formato de mayor enjundia, un comunicado, en el debate sobre el aborto en un momento álgido del mismo este jueves, tras una nueva bronca en la Asamblea de Madrid entre Isabel Díaz Ayuso y la izquierda madrileña y con Pedro Sánchez advirtiendo a la presidenta autonómica de que llevará al Tribunal Constitucional (TC) el conflicto por el registro de médicos objetores, que Ayuso rechaza.

Feijóo quiso así dejar clara, nítida, una postura en la que, a diferencia de lo que pueda ocurrir en otras materias, pesa un enorme componente de convicción personal, como señalan quienes le conocen más de cerca. Y en la que hay una clara trazabilidad en su posicionamiento que remite a momentos recientes, como la campaña electoral de las elecciones generales del verano de 2023, donde defendió en un espacio de tanta audiencia como el programa televisivo El Hormiguero el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, e incluso las bondades de una ley de plazos como la española, que data de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que es ampliamente mayoritaria entre los países de la Unión Europea (UE). Pero también a otros más remotos, cuando presidió la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, aunque tuviera entonces menor eco lo que pudiera decir.

El texto de un folio, compartido a través de la cuenta en X del líder del PP, pero con el membrete del partido y la solemnidad de un comunicado oficial, describe una posición política expresada en primera persona: "Sobre el aborto, mi posición es clara y conocida. Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes". Clara, conocida, y, muy importante, 'mía', quiso dejar sentado Feijóo en un aviso a navegantes que tiene por destinatario primero y público el jefe del Ejecutivo, pero también a la derecha y a su propio partido.

Sin precedente entre los líderes de la derecha

Lo dicho en ese texto le sitúa muy lejos de los postulados de Vox, pero ciertamente no tiene precedentes en un líder de la derecha española en toda su historia. Ni su inmediato antecesor, Pablo Casado, ni los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar, se manifestaron nunca en términos similares. E incluso en la etapa de Rajoy en La Moncloa hubo un intento de reforma de la ley del aborto, encabezada por Alberto Ruiz Gallardón, a la sazón ministro de Justicia, que finalmente no salió adelante y acabó con la carrera política de quien había sido presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital de España. Ni que decir tiene que el antecesor de Feijóo en la presidencia del PP gallego, el célebre Manuel Fraga Iribarne que fundó el partido en la transición, cuando se llamaba Alianza Popular, tampoco se manifestó nunca en esos términos.

Naturalmente, y como sucede en la refriega política, Feijóo amplía su mensaje en el texto, y acusa severamente a Sánchez de servirse de esta materia como de otra nueva cortina de humo. "Como se vislumbra la paz en Gaza, necesita otra cosa. Hoy intenta reabrir debates del pasado para ocultar los problemas del presente. Ni me impresiona ni me condiciona", afirma al respecto el líder de los populares. E incluso dice que "Sánchez no defiende a las mujeres: las utiliza. Las convierte en su último salvavidas político, y eso es inmoral", concluye.

Desde hace tiempo, Génova detecta una importante fuga de voto femenino en el flanco izquierdo, que estaría dañando muy seriamente al PSOE. Una tendencia que vendría desde los estragos de la polémica ley de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del 'solo sí es sí', aprobada la pasada legislatura con Irene Montero como ministra de Igualdad, y que no habría hecho sino agravarse con escándalos como el del caso Ábalos-Koldo, y los audios sobre mujeres entre el exministro de Transportes y su íntimo colaborador por los que el propio Sánchez pidió disculpas y mostró en público su bochorno, u otros más recientes como los fallos en las pulseras contra los maltratadores, por los que el PP pide la dimisión de la ministra Ana Redondo.

Pero al margen de eso, el sentir que traslada la respuesta de Feijóo este jueves, y la manera solemne de hacerlo, es que en la interrupción voluntaria del embarazo no hay ni cálculo, ni necesita el líder del partido consenso o asesoramiento alguno para pronunciarse, y hacerlo a las claras. Aquí también, como en la cuestión migratoria, el partido tradicional de la derecha está convencido de poder encontrar un justo punto medio o equilibrio entre el PSOE y Vox, sus dos principales competidores a izquierda y derecha.

Ya al inicio de la semana la portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, una de las dirigentes jóvenes por las que ha apostado Feijóo después del congreso del partido del pasado mes de julio, advirtió tajante que no le preocupaban las críticas en esa materia de su homóloga de Vox, Pepa Millán. La portavoz de los de Santiago Abascal en la Cámara baja había acusado a los populares de "cobardía" por haber echado marcha atrás en el plan en el Ayuntamiento de Madrid, a instancias de la concejal de la extrema derecha Carla Toscano, para que los profesionales sanitarios informasen a las mujeres que fuesen a interrumpir su embarazo de las supuestas consecuencias traumáticas de esa intervención. Las palabras de Muñoz no hicieron más que anticipar el comunicado con el que Feijóo intentó tres días después zanjar la cuestión.