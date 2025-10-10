Isabel Rodríguez: "Plantearía un 155 para intervenir la competencia en vivienda de Madrid"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que si tuviera mayoría en el Senado plantearía "un 155" para intervenir la competencia en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid.

"Sinceramente creo que es imposible que hoy un madrileño medio pueda acceder a una vivienda y eso se lo debe a (Isabel) Díaz Ayuso", ha expuesto la titular de Vivienda en una entrevista de 'La Sexta Columna' que ha sido avanzada por la cadena a través de un post en su red social 'X' y que se emitirá íntegra esta noche a las 21.30 horas.

La titular de Vivienda ha criticado que la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niegue a aplicar medidas "efectivas" para hacer frente al precio de la vivienda a pesar de que la capital es el lugar donde "más imposible" es acceder a un inmueble.

Isabel Rodríguez ha recordado que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas tal y como se recoge en la Constitución y ha lamentado que Ayuso ofrezca vivienda a los extranjeros ricos en lugar de atajar el problema del precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid.

"La señora Ayuso, en lugar de atajar el problema, se va a Miami y le dice a los extranjeros ricos que vengan aquí y se compren no una, sino dos o tres viviendas de un millón, de dos millones, de cuatro millones el barrio de Salamanca", ha indicado Rodríguez a la vez que ha recordado que estas prácticas están expulsando a los vecinos de la ciudad.