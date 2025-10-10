Koldo también buscó a Ábalos un piso para su novia Andrea: "Me interesa conseguirlo y se lo alquilo yo"

Las conversaciones entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor en el Ministerio de Transportes, con las que se sustentan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo, revelan que Koldo García no solo hizo llegar a su "jefe" información inmobiliaria sobre el chalet que acabó ocupando en La Alcaidesa (Cádiz) -del que se sospecha que fue pagado por la trama del fraude de hidrocarburos en la que está imputado el comisionista Víctor de Aldama-, sino que también le remitió la relativa a otros inmuebles, como el piso que quería conseguir para su entonces pareja, Andrea de la T.M.

Según los whatsapps incluidos en la causa, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en junio de 2021, el asistente del exministro repitió la operativa de mandarle ofertas, en esta ocasión de pisos en Madrid. Ábalos comentó que había uno que le interesaba especialmente para alquilárselo a Andrea. En la conversación, el ministro le pregunta a Koldo: "Le diste a Andrea". El exasesor responde con dos mensajes consecutivos afirmativos ("sí", "claro"). El exministro le pregunta entonces por cuánto y Koldo responde que "1.000 euros más 200 en taxis" (que inicialmente confunde con viajes).

A continuación, el ministro envía a Koldo información de un ático en venta en el madrileño barrio de Valdeacederas, aunque dice que le gusta más otro que se oferta en la Avenida de Manoteras. En medio de esta conversación sobre los pisos aún tiene tiempo de decirle a su asesor ministerial que pague 300 euros a Rosa, a la que para localizar su cuenta bancaria identifican como Rozalía. "Si aún desgravaran estos donativos", bromea el exministro de Transportes sobre sus pagos a mujeres en este momento, a lo que Koldo responde con un "Jjjjj. Va a ser que no".

Cuando la conversación retorna a los pisos, el asesor comenta que los dos están de "lujo" pero al todavía ministro le gusta más el de Manoteras, que tiene "escaleras". Es cuando le señala que le interesa conseguirlo y alquilárselo él a su entonces pareja. "El de las escaleras", insiste, a lo que su hombre para todo responde: "El martes lo cerramos".

Un informe anterior, que el pasado mes de marzo la UCO entregó en el Tribunal Supremo sobre el patrimonio de José Luis Ábalos y de su hijo Víctor ya se revelaba que Koldo García realizó gestiones para que Andrea de la T.M., una mujer que "ha formado parte del ámbito íntimo" del exministro desde al menos diciembre del 2020, lograra un crédito para adquirir un inmueble. Fuentes cercanas a Koldo García confirmaron estas gestiones realizadas en un banco de su confianza, pero niegan que tuvieran éxito.

Según detalla el informe, Ábalos solicitó a su hombre de confianza el ingreso de fondos con destino a las cuentas bancarias de Andrea, a lo que se añade que en 2023 el hoy diputado del grupo mixto se interesó por una hipoteca para esta mujer, destinada a la adquisición de un bien inmueble. "Para Andrea", "necesita financiación para 130.000", reflejan los mensajes.

Ello se suma a que en su último dictamen, los investigadores cifran en 95.437 el dinero en efectivo "de origen desconocido" que el exministro manejaba. En las conversaciones en las que se aprecia cómo Koldo y su entonces esposa, Patricia Úriz, manejaban su dinero, se comprueba cómo el exdirigente socialista bromea con lo bien que le vendría poderse deducir sus gastos con mujeres a los que define como "estos donativos".

Billetes de AVE

"Ingresa 100 a Michel, que no tiene ni para comida", escribió Ábalos a Koldo el 11 de mayo de 2021. "Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", añadió. "Tú eres la polla. 5 m(inutos) lo tiene", contestó García, que posteriormente adjuntó el justificante de la transferencia.

En los whatsapps utilizados por los agentes para hacer su informe la relación entre Koldo García y Patricia Úriz podría pasar por laboral, de jefe a subordinada. Así en octubre de 2022 el primero le indicó cuándo tenía que sacar los billetes de AVE y en un mensaje posterior aclara: "Para las putas". La esposa responde con un "lo sé". El exasesor concreta que la salida debía ser "en la tarde del jueves y el regreso por la mañana del lunes".

En febrero de 2021 la orden de Koldo a Patricia Úriz pasaba por pulseras. Koldo escribe: "Necesito pulseras". Y añade: "Para la puta". Su exmujer responde: "Pero para la 1, ¿no?" Cuando recibe el asentimiento por parte de su interlocutor, pregunta que si es por su cumpleaños y que le dé el ok para proceder a hacer la reserva.