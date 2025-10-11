CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza
El presidente ha sido invitado por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes
EFE
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.
Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- Todo listo para el enlace nupcial de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres: la preboda, esta noche en plena Ciudad Monumental
- La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
- Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
- Estafa 5.000 euros con varias devoluciones falsas a la misma tienda de Cáceres y es detenido
- El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías
- María Fernández, experta en limpieza, da la clave para limpiar el inodoro: 'Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable
- El ‘boom’ de los viajes del Imserso en Extremadura llega hoy sin plazas ya en varias islas de Canarias y en Mijas