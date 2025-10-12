La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

El 12-O para los nuevos españoles: "Para mí también es un gran día, lo disfruto"

e sus bocas se escuchan palabras como "puertas abiertas", "oportunidades" y "pueblos hermanos". Son Karina, Lina, Víctor y Guillermo, cuatro latinoamericanos que vinieron hace años a España, tienen doble nacionalidad, y se sienten uno más aquí.

Karina Sosa, cocinera boliviana

Con solo 18 años Karina Sosa llegó a Madrid procedente de Santa Cruz, en Bolivia, apenas con una maleta. "Allí no había la carrera que quería estudiar y yo tenía una vecina que iba a dejar a su hijo aquí y luego se iba a EEUU. Vi la oportunidad de salir. Antes de dormir todo el día, me fui a buscar la vida". Ahora, 25 años después, Karina es la cocinera (y la alegría) de El Bar de Paula, el local más de moda de Puerta del Ángel, el 'Brooklyn' madrileño.

Lea aquí toda la información