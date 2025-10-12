TOROS
Morante le dedica a Ayuso uno de los últimos toros de su carrera: "Es usted una valiente"
El torero andaluz ha anunciado de forma inesperada su retirada en el festejo taurino de la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas
Javier Niño González
De manera totalmente inesperada, Morante de la Puebla dijo este domingo adiós al toreo tras cortarle las dos orejas, con una entrega total, a su segundo toro de la Corrida de la Hispanidad, en la que también se retiró, éste sí con anuncio previo, el madrileño Fernando Robleño, que, con un solo trofeo, no pudo acompañar al sevillano por la Puerta Grande en una tarde para la historia.
El diestro ha aprovechado esta última ocasión para brindarle uno de los toros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Va por usted y por todo lo que defiende, es usted una valiente", han sido las palabras con las que Morante de la Puebla ha agradecido el apoyo público de la mandataria madrileña a la tauramaquia y al mundo vinculado del toro.
El gobierno madrileño, en la pasada legislatura, incrementó la financiación a las escuelas taurinas de la comunidad así como fomentar este arte como patrimonio cultural autonómico.
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- La boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont convierte a Cáceres en capital del lujo y la elegancia
- Todo listo para el enlace nupcial de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en Cáceres: la preboda, esta noche en plena Ciudad Monumental
- Cuando llegaron las cabinas telefónicas a Cáceres y nació la Plaza de San Jorge
- María Fernández, experta en limpieza, da la clave para limpiar el inodoro: 'Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable
- Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
- El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica
- Muere un conductor de 21 años en una salida de vía en Cristina (Badajoz)