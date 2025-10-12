Oriol Junqueras: "El plan de vivienda de Salvador Illa no es creíble, se necesita una rehabilitación masiva"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) atiende EL PERIÓDICO tras la celebración esta semana del debate de política general en el que su partido se desmarcó de la propuesta del Govern en materia de vivienda.

El Parlament ha tumbado el plan de Illa para movilizar suelo y construir 214.000 nuevas viviendas. ¿Por qué a ERC no le convence?

Primero, porque no es creíble, solo hay que ver cuántas ha construido. Segundo, construir vivienda nueva es imprescindible y estamos absolutamente a favor pero, al mismo tiempo, hay que explicar que hay muchos sitios de nuestro país, donde hay más demanda, que la construcción es muy difícil. En Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona o Sant Vicenç dels Horts el suelo está saturado. No se puede construir más. En determinados lugares la densidad ya es muy alta. Hay distritos de Barcelona con densidades parecidas a las de Bombay y con barrios de L'Hospitalet con densidades similares a las de Calcuta.

¿Cuál es su propuesta?

Hay que plantear también otras cosas. Por ejemplo, planes de rehabilitación masiva, y esto al Govern se le ha olvidado. Este país necesita rehabilitación porque hay muchos pisos y casas en los barrios metropolitanos y pueblos que se tienen que rehabilitar porque, si no, no se pueden usar. Por lo tanto, hace falta un plan de rehabilitación. Pero es imprescindible que el Govern también quiera hacerlo. Si lo hace, ERC le ayudará.

La semana pasada anunció su voluntad de ser candidato a la presidencia de la Generalitat. ¿Por qué quiere serlo?

Porque quiero ayudar a mi país. Siempre lo he querido, también cuando era profesor en la universidad, cuando hacía programas de radio y televisión o cuando asumí una pena de prisión que estoy convencido de que era injusta. Quiero dar lo mejor de mí mismo a mi país y ya decidirá ERC qué candidato quiere o no. Y ya decidirán los ciudadanos de Catalunya a qué presidente quieren.

Hay quien dice que los líderes del 1-O deberían dar paso a una nueva generación de dirigentes. ¿Qué les diría?

Que me parece genial. A quienes se han presentado siempre les he deseado la máxima suerte, y seguiré haciéndolo. No hay nada que desee más que haya los mejores en todas partes.

Hay un obstáculo: usted está inhabilitado y ahora mismo no puede ser candidato. ¿Qué le hace pensar que sí podrá serlo?

Estoy convencido de que esa condena es injusta, de que todo el mundo sabe que es injusta y de que quienes más lo saben son los miembros del propio tribunal sentenciador [el Tribunal Supremo]. Por tanto, estoy convencido de que acabará resolviéndose. Ahora bien, también es cierto que han pasado muchos años y no se ha resuelto. Estamos aquí para luchar y también lucharemos por eso.

Hemos escuchado al presidente de la Generalitat reclamar que se aplique la amnistía y estoy convencido de que es sincero

Tendría la opción de pedir un nuevo indulto. ¿Ha explorado esa vía con el PSOE?

Nuestro objetivo no es explorar vías, sino que se resuelva, y el Estado tiene muchos instrumentos para hacerlo.

¿Como cuáles?

Ahí están las sentencias del Tribunal Constitucional y los recursos de inconstitucionalidad presentados por todos los gobiernos y parlamentos de las comunidades gobernadas tanto por el PP como por el PSOE. Hay muchas herramientas, que lo resuelvan. Hemos escuchado al presidente de la Generalitat reclamarlo, y estoy convencido de que es sincero.

Las encuestas pronostican un auge de la extrema derecha. ¿Cómo se la combate?

Por ejemplo, con un modelo económico más justo y eficaz, que cuide más la productividad. Con un pacto de rentas que mejore los salarios de nuestra gente. Con una mejora del transporte y de la vivienda. Así se combate a la extrema derecha y a la desesperanza de tantos jóvenes y gente mayor que ve que su sueldo no le alcanza, que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

Estamos convencidos de que para este país es mejor que los trenes funcionen, que no sembrar el odio

¿ERC mantendrá el cordón sanitario a Aliança Catalana después de las elecciones municipales de 2027?

Nuestro compromiso es intentar explicarnos lo suficientemente bien como para ganarnos la confianza de la gente, porque estamos convencidos de que nuestras recetas son mejores. Estamos convencidos de que para este país es mejor que los trenes funcionen que no sembrar el odio. Estamos seguros de que es mejor luchar por un buen sistema educativo que exigir la expulsión de todos [los inmigrantes], cuando resulta que ese todos, en muchos ámbitos, es absolutamente imprescindible: en la industria, la construcción, la agricultura y los servicios sociales.

Le preguntábamos por los pactos poselectorales...

Ojalá el resultado sea tan bueno que no nos haga falta pactar con nadie y que cualquier pacto que hagamos sea algo casi accesorio. Pero, en todo caso, mire, todo el mundo conoce nuestro modelo de país y es que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una educación que los prepare para enfrentarse al mundo, no para odiar a todo el mundo.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. / Zowy Voeten

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ¿debe ser la candidata en Barcelona?

Eso lo decidirá la militancia de Barcelona. Pero, si me lo preguntan a mí, pues claro. No solo la candidata, sino que debe ser la futura alcaldesa.

El alcalde Jaume Collboni ha presentado unos presupuestos que superan por primera vez los 4.000 millones. ¿Está ERC dispuesta a apoyarlos?

Eso lo decidirá el grupo municipal. En todo caso, insisto: nosotros queremos que haya presupuestos en las instituciones. En el caso de Barcelona el actual gobierno tendrá que hacer propuestas lo bastante buenas como para merecer el apoyo de ERC.

Ustedes han puesto una condición, que es aumentar un 30% el gasto en vivienda. ¿Esa es la condición fundamental?

No, hay muchas condiciones. Esa es, sin duda, una muy importante. Y déjeme explicarlo así: la vivienda es un problema sangrante para nuestra sociedad. Si el actual equipo de gobierno de Barcelona quiere el apoyo de ERC, tendrá que demostrar que está verdaderamente implicado. Barcelona siempre fue la punta de lanza de la productividad en Catalunya. Ahora no lo es y ese es un lujo que Barcelona no puede permitirse.