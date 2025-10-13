Caso Begoña Gómez
Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que considera que el juez Juan Carlos Peinado ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El ministro ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que Peinado haya acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.
Grande-Marlaska ha opinado que, durante este período adicional, “no se hallarán cuestiones de mayor relevancia” que las ya identificadas hasta el momento.
El ministro ha efectuado estas declaraciones en Ponferrada, donde ha asistido a la inauguración de convención del Pacto de Estado Climático.
- La Churrería Olqui cumple 40 años en Cáceres: con Joaquín, uno de sus fundadores, y el sistema tradicional de siempre
- Cancelado el concierto de Morad en Cáceres: Extremúsika 2025 sufre la caída de uno de sus principales artistas de la última jornada de festival
- María Fernández, experta en limpieza, da la clave para limpiar el inodoro: 'Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable
- La boda de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont convierte a Cáceres en capital del lujo y la elegancia
- Un cacereño con título nobiliario en el enlace de Fernando Palazuelo y Micaela Belmont: 'Fue una boda muy divertida
- 12-0: la fiesta continúa en el Príncipe Felipe
- El nuevo puente de Alcántara completa las pruebas de carga con camiones ante su inminente apertura
- Un nuevo pueblo de Cáceres se incorpora a la Ruta de los Conquistadores