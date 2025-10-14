Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

POLÉMICA

Ayuso cumplirá con la ley pero rechaza las lecciones de "machito" de Sánchez sobre el aborto

La presidenta madrileña insiste en que no "señalará" a ningún medico objetor: "Quien quiera estar en un registro se apuntará, y quien no no se apuntará"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Alberto Ortega - Europa Press

Víctor Rodríguez

Madrid

Nuevo envite en la polémica en torno al aborto y la elaboración de un registro de médicos objetores en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su gobierno cumplirá con la ley pero que no "señalará" a ningún profesional. "Voy a aplicar la normativa como lo he venido haciendo hasta el momento, y, por tanto, no va a haber listas negras", ha asegurado. "Vamos a trabajar como hemos hecho siempre para que el anonimato de los médicos esté protegido. Quien quiera estar en un registro, como se ha hecho hasta la fecha, se apuntará, y quien no, no se apuntará".

La presidenta madrileña ha sido particularmente dura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de dirigirse a ella en tono "machito" sobre el asunto y de creerse "Dios" para hablar "con esa frivolidad" en nombre de la vida.

"Soy una mujer libre, y lo he sido toda mi vida", ha señalado. "He sufrido dos veces la pérdida de dos bebés. He sufrido dos veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del Gobierno?", se ha preguntado. "Quién se cree que es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres, por todas? En España las mujeres hemos pasado de las lecciones del franquismo a las lecciones del sanchismo", ha aseverado.

