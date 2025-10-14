Una treintena de diputados se ausentarán del Congreso este miércoles por los paros en apoyo a Palestina

Una treintena de diputados de Sumar, EH Bildu, Podemos y BNG respaldarán este miércoles la huelga convocada por varias organizaciones sindicales en apoyo a Palestina. La gran mayoría de ellos se ausentará del hemiciclo durante los horarios establecidos por los sindicatos con el objetivo de seguir manteniendo la presión sobre Israel y que se cumpla el plan de paz firmado este mismo lunes. Falta por ver qué hará el PSOE que, por el momento, no ha definido su posición dado que en el hemiciclo habrá en todo momento miembros del Gobierno respondiendo a las preguntas de la oposición.

"Hemos acordado que haremos manifiesto nuestra ausencia del pleno de todos los diputados coincidiendo con los paros de la mañana, con alguna simbología, pero va a ser muy evidente el apoyo convocado por los sindicatos", ha dicho esta mañana la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez. Fuentes de la formación confirman que será de 10 a 12 horas, en plena sesión de control al Gobierno, cuando se ausenten los 26 diputados de Sumar.

También lo harán los seis parlamentarios de EH Bildu. Fuentes de la formación abertzale subrayan que apoyarán los paros y se ausentarán desde las 11:00 de la mañana en adelante. El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha defendido que "es más necesario que nunca seguir movilizándose, presionando y alzando la voz en defensa del pueblo palestino y de su derecho de tener un Estado libre y soberano". A esto se sumarán los cuatro diputados de Podemos, que aún no han aclarado cuánto tiempo se ausentarán, y el del BNG, Nestor Rego, que no estará en el hemiciclo entre las 10 y las 14.

Por el momento, el PSOE no ha decidido aún qué hará. La marcha de sus diputados del hemiciclo dejaría a los ministros del Gobierno solos ante las preguntas de los partidos de la oposición. Quienes sí han decidido que permanecerán en el pleno son los parlamentarios de ERC. Fuentes de la formación explican que dan todo su apoyo a la huelga, pero que los diputados no tienen derecho a hacer ni se les descuenta el sueldo, como ocurre con los trabajadores, por lo que consideran que no se debe equiparar a un parlamentario con "un trabajador que se la juega".