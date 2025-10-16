Ábalos nombra abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que intervino en el 11-M o en el caso Faisán

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ya tiene abogado. Después de que este lunes hubiera renunciado al que hasta ahora le venía defendiendo, José Aníbal Álvarez, ha decidido designar al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista para que le represente en las causas que se sigue en su contra por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y en las adjudicaciones de obra pública.

Bautista fue uno de los fiscales que participó en el juicio del 11-M, junto a Olga Sánchez, que llevó el peso de la acusación pública durante la azarosa instrucción de los atentados vivido en Madrid en 2004. El nuevo abogado de Ábalos es un experto en extradiciones y también fue el representante del ministerio público en el caso Faisán, contra una presunta red de extorsión de ETA en el bar del mismo nombre, que recibió un chivatazo de la operación policial.

Dejó la Audiencia para incorporarse al despacho Chabaneix Abogados Penalistas, que en una nota destaca que se trata de una "firma con más de 18 años de experiencia en la defensa penal nacional e internacional, especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico".

Bautista, que también intervino como fiscal en el procedimiento que se siguió contra Gestoras y su sucesora, Askatasuna, fue expedientado en 2014 por la utilización de la red social Twitter, ahora X, al descubrirse que utilizó el pseudónimo @cespiralidoso para criticar a compañeros y superiores.

Entre otros mensajes, criticó al entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, al que era fiscal Anticorrupción adscrito al caso Nóos, Pedro Horrach, o al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, cuando era instructor del caso Bankia. “Las 7.09 y ya hace 16 días que el juez Andreu no incorpora los correos de Blesa a la causa de las preferentes. Está muy cansado de ir de vinos”, señalaba en un tuit.