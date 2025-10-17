Caso Koldo
Santos Cerdán aprovecha los autos de libertad de Ábalos y Koldo para volver a pedir su excarcelación
Argumenta que si ni "los contactos internacionales ni las cuentas de terceros" son suficientes para el juez Puente para enviar a prisión a Koldo, él también debe quedar libre
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha vuelto a solicitar su puesta en libertad. Esta vez acude de los autos dictados por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para mantener en libertad al exministro José Luis Ábalos y el que era su principal asesor, Koldo García, para argumentar que si ni "los contactos internacionales ni las cuentas de terceros" son suficientes para enviarle a prisión, él debe quedar libre.
En el escrito, de 19 páginas, en el que renuncia a un recurso de apelación presentado contra el rechazo de su petición de libertad anterior, la defensa del político navarro sostiene que, según el criterio del magistrado, manifestado en los autos que ha dictado en el procedimiento contra los otros dos imputados, "ni la concurrencia de contactos internacionales ni la existencia de cuentas de terceros que pudieran contener el dinero fruto del delito ni la posibilidad de disponer de cantidades de dinero todavía no halladas son 'fuentes de prueba' [...] que exijan la adopción de medidas cautelares como la prisión provisional".
"Es un argumento silogístico sencillo: si aquellos que tienen contactos internacionales, posibles cuentas con terceros y la posibilidad de disponer de dinero todavía no hallado por la investigación no son objeto de prisión provisional por riesgo de destrucción de esas fuentes de prueba, mucho menos quien no tiene acreditada la existencia de cuentas de terceros ni contactos internacionales ni se le ha hallado a pesar de los meses de investigación cantidad de dinero alguno, merece la adopción de la prisión provisional para proteger la investigación", señalan los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo.
