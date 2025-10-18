PSOE
Pedro Sánchez participa en la clausura del Congreso del PES 2025 en Ámsterdam
Este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia
Redacción
El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participa este sábado en la clausura del Congreso del PES 2025, que está teniendo lugar en Ámsterdam. En concreto, el jefe del Ejecutivo será el encargado de cerrar el evento junto al neerlandés Timmermans, que se encuentra en plena campaña para las elecciones generales en su país el próximo día 29.
Sin ir más lejos, este mismo viernes, Pedro Sánchez ya asistió a la cena de líderes organizada con motivo del congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), y lo hizo entre elogios por su papel para la socialdemocracia. "Necesitamos líderes como él", dijo Timmermans en declaraciones a los periodistas tras posar junto a Sánchez y el resto de dirigentes de los socialistas europeos en la foto de familia de este congreso que se desarrolla bajo el lema 'Movilización progresista en Europa y más allá'.
Intervención de Salvador Illa
En la jornada que clausurará Sánchez tomará también la palabra ante el plenario del congreso el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
De la delegación socialista española encabezada por Sánchez forman parte, entre otros, los portavoces en el Congreso y el Senado, Patxi López y Juan Espadas, respectivamente; la secretaria de Política Económica de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López; y la secretaria de Política Internacional y Cooperación, Hana Jalloul
- Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
- El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
- Una chica ha apuñalado a su novio en el Téllez': un nuevo bulo desata el pánico en Cáceres
- La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026
- Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre