Una jueza abre causa a Cerdán por "faltar a la verdad" en el Senado sobre su relación con Koldo
Sus manifestaciones se habrán "desviado" de la "realidad material" a la vista de los informes de la Guardia Civil
La jueza de instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, ha admitido a trámite una querella por falso testimonio que la organización Hazte Oír presentó contra el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán por haber presuntamente "faltado sustancialmente a la verdad" sobre su relación con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en la comisión de investigación del Senado.
Según el auto de apertura formal de la investigación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, existen indicios "de que hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado" por los senadores que resultaría "patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil" sobre sus contactos con Koldo.
El juzgado está a la espera de que el Congreso le confirme que Cerdán ya no es aforado tras haber renunciado a su acta de diputado, una petición que realiza en el mismo auto, que tiene fecha del pasado 15 de octubre. De momento no se ha practicado diligencia alguna, a la espera también de que el querellante preste fianza, que se ha fijado en un total de 3.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Nueva inversión para poner a punto el cámping de uno de los mejores enclaves turísticos de Cáceres
- De Plasencia, maltratada y con un tumor cerebral: La batalla de Estela por esquivar a la muerte
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- Isidoro Saavedra, 91 años: 'Abrí por primera vez las puertas del Gran Teatro de Cáceres y nunca olvidaré el frío que hacía aquel día
- Jorge Rodríguez Velasco, graduado en Historia y Patrimonio histórico por la UEx: Los pies de San Pedro de Alcántara
- Un 'autobús informativo' recorrerá los pueblos de Extremadura para asesorar de los trámites y ayudas de la Junta: 'Nuestra prioridad es estar cerca
- El Foro de los Balbos vibra como nunca en una cita que une música y creatividad