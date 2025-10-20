Vox denuncia al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales

Vox ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al PSOE por financiación ilegal y blanqueo de capitales, tal y como anunció este lunes en una comparecencia ante los medios en Segovia el presidente de esta formación, Santiago Abascal. El líder de la formación derechista explicó que "lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo, en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido hacer cobrado dinero en efectivo, no consta esa referencia a una caja con dinero en efectivo, y el Partido Socialista afirma que tiene todo su dinero en los bancos".

Pedro Sánchez, durante una entrevista la semana pasada en la Cadena SER, y tras publicarse incluso las imágenes de sobres con elevadas sumas en efectivo -de decenas de miles de euros- para el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, las justificó aludiendo a gastos de representación y si bien dijo no recordarlo con precisión, afirmó que es posible que en alguna ocasión, sobre todo en su etapa como líder de la oposición antes de llegar a la Moncloa en el año 2018, él mismo podría haber recibido dinero efectivo en concepto de liquidación de gastos por "algún taxi", puso como ejemplo en la citada entrevista.

Abascal, según manifestó ante los medios en la capital castellana, pretende "llegar hasta el fondo de este asunto", dado que "los españoles no pueden seguir soportando la corrupción de todo el entorno del presidente del Gobierno", concluyó.

Noticia en elaboración.