Sumario caso Leire
El juez acumuló las denuncias contra Leire Díez por presiones a la UCO y extorsión a fiscales por responder al mismo "plan"
El juez Arturo Zamarriego investiga las maniobras realizadas por la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset
El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo "plan" y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento.
"En este caso la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios", señala en un auto del pasado 7 de octubre que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que rectifica una decisión anterior en sentido contrario a petición de la propia Fiscalía.
