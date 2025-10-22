En el BOE
El Gobierno declara la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Lugar de Memoria Democrática
Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social"
EFE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.
Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.
El ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en este lugar, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".
- El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
- La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
- El Cacereño conquista Lezama
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- Coches y camiones circularán desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara