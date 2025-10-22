El PP va a pedir en el Supremo los movimientos de caja del PSOE
Los populares remiten un escrito al Alto tribunal pidiendo detalles de los movimientos de cuentas en Ferraz desde el año 2017
El Partido Popular (PP) ha decidido solicitar al Tribunal Supremo (TS) los movimientos de caja del PSOE, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Todo ello antes de la declaración como testigos del ex gerente de Ferraz, Mariano Moreno, y de la secretaria Celia Rodríguez, ante el Alto tribunal, en la causa que se sigue contra los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado verano. En concreto, los populares solicitan al TS que requiera al PSOE sus movimientos de caja desde el año 2017, cuando Ábalos, un año antes de convertirse en ministro de Transportes, se hizo cargo de la Secretaría de Organización del partido, con Cerdán como su segundo.
La petición se divide en cuatro apartados. El primero, los movimientos o transferencias bancarias hacia la caja de Ferraz, incluyendo, pide el PP, todos y cada uno de los movimientos con sus detalles, y no únicamente el resumen anual. El segundo, los movimientos de salidas de caja, y los conceptos y perceptores de todo el dinero que llegó a la caja desde el año 2017, cuando Pedro Sánchez regresó a la secretaría general del PSOE tras derrotar en las primarias a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En tercer lugar, el PP pide la normativa interna que opera en el PSOE para el reembolso de los gastos de representación aducidos por los dirigentes socialistas, incluido el propio Sánchez, para justificar los pagos en efectivo y en sobres de decenas de miles de euros a Ábalos y a su íntimo colaborador, Koldo García. Y también si se ha producido alguna modificación en esa normativa. Y en cuarto y último lugar, el PP quiere que el PSOE explique qué política de conservación de documentación contable y financiera se ha seguido en el partido durante los últimos ocho años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección
- Extremadura sienta precedente: el Supremo ratifica que los delegados deben justificar las horas sindicales
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026
- El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental