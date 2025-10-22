Estados Unidos
Trump critica de nuevo a España por no aumentar el gasto en defensa: "No juega en equipo"
En una intervención junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario, dice que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España"
EFE
Washington
El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a España de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa, lo que sí hacen el resto de miembros de OTAN.
En una intervención en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump, dijo que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España", pero confió en que el aumento del compromiso español es algo que Rutte "puede resolver fácilmente".
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- Cáceres se queda sin los 3,3 millones de Europa para rehabilitar la Ribera del Marco
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección
- Extremadura sienta precedente: el Supremo ratifica que los delegados deben justificar las horas sindicales
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026