SUMAR
Yolanda Díaz culpa a la oposición del "lapsus" por el que garantizó "Gobierno corrupto para rato": "Son unos maleducados"
La vicepresidenta segunda del Gobierno se justifica en que los senadores populares "estaban a gritos"
Lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"
Yolanda Díaz culpa a la oposición de su lapsus este martes en el Senado, donde aseguró que "queda Gobierno de corrupción para rato". La vicepresidenta segunda y líder de Sumar hizo esta afirmación cuando el PP le preguntaba por los casos de corrupción del Partido Socialista, y unas horas después tuvo que justificarse, asegurando que los senadores populares "estaban a gritos" y "no se puede hablar en el Senado". "Son unos maleducados".
En un vídeo publicado en TIkTok, Díaz admite su error y se explica sobre este asunto. "Sí, he tenido un lapsus en el Senado", comienza la grabación, hecha en su despacho y donde se le observa viendo el momento donde pronunció la polémica frase. "Y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control", comenzaba la dirigente. "Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos". "Los gritos, las algarabías. Era imposible hablar en el Senado".
El lapsus de Díaz ha estado más que presente en la sesión de control al Gobierno. Tras las primeras palabras de Feijóo sobre la equivocación de la vicepresidenta, Sánchez ha aprovechado para contraatacar: "Lapsus los tenemos cualquiera. usted es un campeón en lapsus O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra '1984' en 1984 y no en 1949 no es un lapsus sino incultura". El líder del PP tampoco ha querido quedarse atrás: "Yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la ciudad autónoma de sevilla".
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección
- Extremadura sienta precedente: el Supremo ratifica que los delegados deben justificar las horas sindicales
- Plasencia vuelve de nuevo a la Edad Media con un mercado que tendrá 64 puestos
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026
- El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental