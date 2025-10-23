Feijóo pide a Guardiola y Azcón que busquen la "estabilidad política y económica" de Extremadura y Aragón

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este jueves desde Bruselas, en una rueda de prensa en la sede del Partido Popular Europeo (EPP), sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Extremadura y Aragón, donde gobiernan los populares María Guardiola y Jorge Azcón, ante la falta de acuerdo presupuestario en ambos territorios debido a un distanciamiento cada vez mayor con Vox. Recordando su larga experiencia como presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, el líder de la oposición aseguró que únicamente corresponde a Guardiola y Azcón la decisión sobre si "interrumpir" o no la legislatura autonómica, que en principio termina en 2027, y les reclamó a ambos que tomen la decisión buscando la "estabilidad política y económica" de ambas comunidades autónomas.

Desde la capital comunitaria, Feijóo mostró su convencimiento de que "los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular no tienen más objetivo que garantizar la estabilidad económica y social en sus comunidades autónomas, y a ellos les corresponde tomar las decisiones que consideren oportunas en cada momento".

Sus palabras se producen en un contexto general de abierto enfrentamiento con Vox, tanto a nivel nacional como en los distintos territorios. Los de Santiago Abascal abandonaron los gobiernos autonómicos en los que estaban en coalición con el PP (todos salvo en los que el partido conservador tiene mayoría absoluta, como Andalucía y la Comunidad de Madrid) el año pasado, por su desacuerdo con el reparto entre las distintas autonomías de los menores inmigrantes llegados a Canarias, donde el PP forma parte del Ejecutivo insular que preside el nacionalista Fernando Clavijo. Desde entonces la relación no ha hecho sino empeorar. Singularmente en Aragón, donde como informó este jueves EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del Grupo Prensa Ibérica, la ruptura es total e incluso el líder de Vox estudia si vetar a Azcón en una futura investidura como condición para apoyar un gobierno de la derecha.

Feijóo, por otra parte, ironizó con los posibles paralelismos con la situación a nivel nacional, donde tampoco Pedro Sánchez tiene presupuestos aprobados, aunque en el caso del Gobierno central las cuentas públicas vigentes se remontan a las de la pasada legislatura. "Si me preguntan si puede ser razonable, o no, dado que hay problemas para aprobar otro presupuesto... en Extremadura hay presupuesto, y en Aragón también, pero hay presupuesto del año 2026... si eso da lugar a un posible adelanto electoral, imagínense qué ocurriría en la política nacional, cuando tenemos un presidente que está con un presupuesto de la legislatura anterior, y que ha dicho que además eso no es relevante, que está dispuesto a seguir sin presupuesto", señaló esbozando media sonrisa, antes de explicar que en esta materia existen "diferentes varas de medir".