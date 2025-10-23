El reparto de cargos interno en el CGPJ apoyado por el sector conservador sale adelante con el voto de la presidenta Perelló

Finalmente, se ha impuesto la mayoría conservadora y el reparto interno de las responsabilidades en el Consejo General del Poder Judicial será el que ha propuesto el sector conservador junto con el vocal designado a propuesta del PSOE Carlos Hugo Preciado. La opción ganadora ha obtenido además el voto de la presidenta del órgano, Isabel Perelló.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces confirman a EL PERIÓDICO que, de este modo, la Comisión Permanente --que se considera el órgano clave para la adopción de las decisiones del día a día-- estará compuesta por los conservadores Eduardo Martínez, Isabel Revuelta, José Carlos Orga y Alejandro Abascal, a los que se suman los progresistas Bernardo Fernández, Argelia Queralt y Carlos Hugo Preciado.

La elección de los miembros de este órgano clave ha protagonizado el último desencuentro entre bloques debido a que Preciado, pese a integrar inicialmente las filas progresistas, no suele acompañar las decisiones de sus compañeros y, en no pocas ocasiones, como ha ocurrido este mismo jueves, se alinea con las propuestas conservadoras.

Por ello desde el sector más cercano al Gobierno se apostaba a que el puesto en la Permanente destinado a un vocal progresista de origen judicial apostaban por José María Fernández Seijo, según varias fuentes consultadas por esta redacción. "Lo ocurrido es un atropello al consenso con el que veníamos siguiendo, a la representatividad, ya la territorialidad", consideran desde el grupo progresista.