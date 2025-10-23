Sánchez, insiste a Junts: "Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró este jueves desde Bruselas su “respeto al funcionamiento interno” de los partidos, en este caso Junts, cuando se le preguntó por la consulta que la formación que preside Carles Puigdemont hará a su militancia para decidir sobre la continuidad del respaldo al Ejecutivo.

“Lo que está en manos del Gobierno estamos cumpliendo, y lo que no está en nuestras manos estamos trabajando para que se cumpla.”, dijo Sánchez cuando se le cuestionó sobre los incumplimientos que, según Junts, mantiene el Ejecutivo. “Estamos cumpliendo con lo que está en nuestra mano”, insistió el presidente y mencionó entre los casos la ley de amnistía, que todavía está en el Tribunal Constitucional, con el objetivo de "normalizar la situación con los actores políticos".

Ante la pregunta sobre si se reunirá con Puigdemont, Sánchez dejó de lado el tono institucional para recriminar con sorna que ya ha respondido a ello varias veces. “Esas reuniones se producirán, cuando toque”, terminó diciendo para, a su juicio, contentar a los periodistas que buscaban una fecha sobre una cita con el expresidente catalán huido de la justicia española.

La comparecencia de Sánchez, al término de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, tuvo lugar poco después de que se conociera que Puigdemont ha convocado a la dirección del partido en Perpinyà para tomar una decisión sobre si retira el apoyo a Sánchez y que, el veredicto que tome la ejecutiva de Junts, se someterá después a validación de la militancia.

Comparecencia Senado

Además de los asuntos tratados en la reunión de los mandatarios europeos, el presidente aludió a temas nacionales como la comparecencia de la gerente y exgerente del PSOE en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Aprovechó para lanzar críticas al Partido Popular al mencionar que en España hay una sede de una formación financiada "en b".

Y aseguró -con cierto tono chulesco- que la próxima semana, el día 30, irá al Senado a comparecer en esta comisión "con total transparecencia". Tras destacar que es el presidente del Gobierno que más ha comparecencido para dar explicaciones.