Estabilidad clínica
Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria
El ex teniente coronel golpista continuará "su recuperación en el entorno familiar"
EFE
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se encuentra en situación de estabilidad clínica y ha recibido el alta hospitalaria.
Así lo asegurado su familia en un comunicado remitido a EFE por sus abogados, en el que actualiza la información sobre el estado de salud del ex teniente coronel golpista y asegura que continuará "su recuperación en el entorno familiar".
Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según señaló ayer la familia en un primer comunicado.
Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.
En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la liberta condicional.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
- El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: 'Me recetaron un medicamento contraindicado
- El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo
- Extremadura se convertirá en el centro mundial de la ganadería sostenible, con Trujillo y Don Benito como sedes
- Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
- El PSOE y Vox presentan enmienda total a los presupuestos de la Junta: 'Estamos preparados para ir a elecciones
- La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia