El Consejo General del Poder Judicial cubre 21 de las 31 plazas vacantes del Tribunal Supremo
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cubierto 21 de las 31 plazas vacantes en el Tribunal Supremo, incluyendo algunas de las existentes en la Sala Primera, la Sala Tercera, y la Sala Cuarta, según apuntan a Europa Press fuentes jurídicas.
Las citadas fuentes detallan que, de las 21 plazas cubiertas, 14 se corresponden a la Sala Tercera, 6 a la Sala Cuarta y 1 de ellas a la Sala Primera.
El órgano de gobierno de los jueces también ha acordado el nombramiento de plazas de la jurisdicción militar, de las audiencias provinciales y en distintas salas de laboral o contencioso-administrativo de Tribunales Superiores de Justicia con candidato único.
El CGPJ tenía pendiente cubrir estas y otras vacantes en la cúpula judicial que dejó el anterior bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, porque sus vocales no podían hacer nombramientos discrecionales mientras estaban en funciones por una reforma aprobada en 2021.
En la lista aún figuran cuatro plazas clave: las presidencias de las salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social del Supremo, todas menos la de la Sala de lo Militar.
