Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consejo General del Poder Judicial cubre 21 de las 31 plazas vacantes del Tribunal Supremo

Archivo - El Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). El encuentro se ha celebrado en plena tramitación de la ley de amnistía, con 25 bajas acumuladas entre sus magistrados y sin una fecha en el horizont

Archivo - El Tribunal Supremo en la Plaza de la Villa de París, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). El encuentro se ha celebrado en plena tramitación de la ley de amnistía, con 25 bajas acumuladas entre sus magistrados y sin una fecha en el horizont / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

EP

MADRID

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cubierto 21 de las 31 plazas vacantes en el Tribunal Supremo, incluyendo algunas de las existentes en la Sala Primera, la Sala Tercera, y la Sala Cuarta, según apuntan a Europa Press fuentes jurídicas.

Las citadas fuentes detallan que, de las 21 plazas cubiertas, 14 se corresponden a la Sala Tercera, 6 a la Sala Cuarta y 1 de ellas a la Sala Primera.

El órgano de gobierno de los jueces también ha acordado el nombramiento de plazas de la jurisdicción militar, de las audiencias provinciales y en distintas salas de laboral o contencioso-administrativo de Tribunales Superiores de Justicia con candidato único.

El CGPJ tenía pendiente cubrir estas y otras vacantes en la cúpula judicial que dejó el anterior bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, porque sus vocales no podían hacer nombramientos discrecionales mientras estaban en funciones por una reforma aprobada en 2021.

En la lista aún figuran cuatro plazas clave: las presidencias de las salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social del Supremo, todas menos la de la Sala de lo Militar.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
  2. La Diputación de Cáceres cierra la compra a Unicaja del Palacio de Mayoralgo, joya arquitectónica de la ciudad monumental
  3. El paciente cacereño que reclama especialistas en Urgencias: 'Me recetaron un medicamento contraindicado
  4. El paso más esperado para unir Cáceres y Portugal: comienzan las obras del puente de Cedillo
  5. Extremadura se convertirá en el centro mundial de la ganadería sostenible, con Trujillo y Don Benito como sedes
  6. Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
  7. El PSOE y Vox presentan enmienda total a los presupuestos de la Junta: 'Estamos preparados para ir a elecciones
  8. La imagen de la Virgen Dormida se expondrá a los fieles en la catedral de Plasencia

Nombres propios de la literatura y el periodismo ilustran la tercera jornada de la Bienal Vargas Llosa

Nombres propios de la literatura y el periodismo ilustran la tercera jornada de la Bienal Vargas Llosa

El Extremadura anhela un triunfo revitalizante ante el Xerez Deportivo

El Extremadura anhela un triunfo revitalizante ante el Xerez Deportivo

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

'Assassin's Creed Shadows' llega a Switch 2 en diciembre y revela nueva hoja de ruta

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón

Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras

Una treintena de municipios de Cáceres reciben más de 2 millones de euros en ayudas para obras

Extremadura activa un servicio terapéutico para menores que han sufrido situaciones hostiles en su entorno

Extremadura activa un servicio terapéutico para menores que han sufrido situaciones hostiles en su entorno

El periodista Paco Vadillo, pregonero de la Semana Santa de Mérida 2026

El periodista Paco Vadillo, pregonero de la Semana Santa de Mérida 2026

La Junta insta a la oposición a retirar las enmiendas si quiere seguir negociando los presupuestos

La Junta insta a la oposición a retirar las enmiendas si quiere seguir negociando los presupuestos
Tracking Pixel Contents