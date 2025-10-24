Feijóo acudirá al funeral de Estado por la dana en València tras ser invitado "por el Congreso"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará el próximo miércoles en València en el funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebrará en la Ciutat de les Ciències justo el día del aniversario de la catástrofe del 29 de octubre. Según han informado fuentes del PP, ha sido el Congreso "y no la Moncloa", quien ha ofrecido al dirigente gallego acudir al funeral por las víctimas de la dana, ante lo que ha confirmado su asistencia mostrando su deseo de "rendir homenaje a todos los ciudadanos que perdieron su vida ese día".

Según explican fuentes del Partido Popular, Feijóo acude "a los funerales de Estado presididos por el rey" y ha recordado que ya asistió junto a Felipe VI al que tuvo lugar en el mes de diciembre en la Catedral de València, donde no estuvo Pedro Sánchez pero sí ministros como María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres o Diana Morant. Cabe recordar que aquella cita no era un funeral de Estado como el que se ha planteado para este miércoles impulsado por el Gobierno central junto a las víctimas, sino una misa-funeral organizada por la Iglesia.

Feijóo coincidirá en el acto con Sánchez y también con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, cuya presencia había suscitado cierta polémica después de que las asociaciones de víctimas mayoritarias mostrasen su preferencia porque no acudiera y miembros del Gobierno central mostraran su ambivalencia al respecto. La invitación también se ha trasladado a los presidentes de las otras dos comunidades afectadas por la trágica dana, el castellano-manchego Emiliano García-Page y el andaluz Juanma Moreno. En Castilla-La Mancha se produjeron siete fallecidos y en Andalucía uno.

El acto del próximo miércoles supondrá el regreso del líder del PP a València desde el pasado mes de abril cuando se celebró el Congreso del PP Europeo en Feria València. En este sentido, fuentes de la formación trasladan el "compromiso" de Feijóo "con la Comunitat Valenciana, con Valencia y con los afectados", algo que, explican, "se acreditó con la presentación de un programa para avanzar en la reconstrucción (el Plan Valencia, de hasta 12.000 millones), y con su presencia en varios ayuntamientos afectados para conocer de primera mano la realidad de la zona".

Aquello fue en enero cuando realizó por sorpresa una "visita privada" a Utiel, Algemesí, la pedanía de Castellar en València, Torrent, Alfafar y Llocnou de la Corona. Durante esa ruta estuvo acompañado del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el síndic y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y los alcaldes de las respectivas localidades, todos del PP. Asimismo, se vio con Carlos Mazón en un encuentro en el Palau de la Generalitat. Ambos compartieron mesa y mantel al mediodía en Valencia, junto a los tres presidentes provinciales y el portavoz en las Corts.