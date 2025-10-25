Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar
EFE
El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, permanece "estable", según han informado a EFE fuentes cercanas a la familia.
La familia informó este viernes de que el ex teniente coronel golpista recibió este viernes el alta hospitalaria y continuará "su recuperación en el entorno familiar".
Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según un primer comunicado de la familia.
Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.
En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la libertad condicional.
- Dos heridos, uno de ellos grave, al impactar un camión de asfaltado con un cable de alta tensión en la CC-315 en Alcántara
- Pillan a 183 kilómetros por hora en Malpartida de Plasencia al conductor de un furgón
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
- Alejandro Dorado, experto gubernamental: 'En Extremadura hay 23 millones de inversión en economía circular, clave para avanzar
- Ingresados en estado grave en La Paz los heridos en el camión que chocó con un cable de alta tensión en Alcántara
- El fútbol llega a la política por los accesos al estadio Príncipe Felipe de Cáceres: 'Puede ocurrir una desgracia
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal