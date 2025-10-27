Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión en Perpinyà

Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y las bases votarán el miércoles y el jueves

El expresidente no explicará hasta las cinco de la tarde la decisión, que se ha tomado por "unanimidad" en la ejecutiva celebrada en Perpinyà

Reunión de la Ejecutiva de Junts en Perpinyà para decidir si retira el apoyo a Sánchez.

Reunión de la Ejecutiva de Junts en Perpinyà para decidir si retira el apoyo a Sánchez. / Junts

Carlota Camps

Barcelona

El expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper con el PSOE durante la reunión que la dirección de Junts celebra este lunes en Perpinyà. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza da poco más de sí. El encuentro en este municipio francés ha empezado a las diez de la mañana y se ha alargado más de tres horas. El expresidente no explicará hasta las cinco de la tarde la decisión, que se ha tomado por "unanimidad" en la ejecutiva celebrada en Perpinyà. La militancia del partido deberá refrendar la decisión en una consulta que se celebrará este miércoles y jueves, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

