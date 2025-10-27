Reunión en Perpinyà
Junts decide por unanimidad romper con el PSOE y las bases votarán el miércoles y el jueves
El expresidente no explicará hasta las cinco de la tarde la decisión, que se ha tomado por "unanimidad" en la ejecutiva celebrada en Perpinyà
Carlota Camps
El expresident Carles Puigdemont ha apostado por romper con el PSOE durante la reunión que la dirección de Junts celebra este lunes en Perpinyà. El líder de la formación considera que, dos años después de la investidura de Pedro Sánchez, los incumplimientos acumulados hacen insostenible mantener la negociación y que el diálogo abierto en Suiza da poco más de sí. El encuentro en este municipio francés ha empezado a las diez de la mañana y se ha alargado más de tres horas. El expresidente no explicará hasta las cinco de la tarde la decisión, que se ha tomado por "unanimidad" en la ejecutiva celebrada en Perpinyà. La militancia del partido deberá refrendar la decisión en una consulta que se celebrará este miércoles y jueves, según ha podido saber EL PERIÓDICO.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Crecí en el ambiente recto típico de la cultura asiática, me ha hecho más disciplinado»
- Prohibido no divertirse: Plasencia estrena 'Diviertt', 2.500 metros cuadrados para el disfrute de pequeños y mayores
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- Varias comarcas extremeñas en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- El Hilton de Cáceres busca nuevo director tras la salida exprés de Arimón
- FOTOGALERÍA | Inauguración del mayor parque de ocio en Plasencia