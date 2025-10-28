El juez Puente niega "agravio comparativo" entre Cerdán y Ábalos y Koldo: "Las medidas son distintas, pero también su situación"

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha vuelto a rechazar la última petición de libertad formulada por la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En su auto descarta que sea víctima de un "agravio comparativo", porque sea el único que está en prisión, mientras que su antecesor en el cargo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, quedaran en libertad tras declarar ante el magistrado.

"Las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas; pero también lo son las situaciones de unos y otro", explica el magistrado que recuerda que Cerdán, por "la posición funcional que ocuparía en la organización, puede estar en conocimiento de datos o elementos esenciales--que pudieran ser alterados--, que aquellos, tal vez, ignoren".

El magistrado insiste en que se trata de "la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores". "Es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes en los términos en los que se deja referido tanto en el auto que acordaba la prisión provisional como en el que ahora se recurre". "Ciertamente, el (poco) tiempo trascurrido entre una y otra resolución nos aproxima a ese momento", señala el magistrado.

"Pruebas relevantes"

En el mismo sentido, Puente advierte que los investigadores "trabajan intensamente" en el eventual hallazgo de "pruebas relevantes" de las actividades de la organización presuntamente liderada por Cerdán.

Tras conocer el nuevo revés, la defensa del ex secretario de Organización del PSOE ha calificado de "inaudita" la decisión del magistrado de resolver sin pedir informe a Anticorrupción y a las acusaciones sobre la nueva petición.

Otras decisiones de Puente

El instructor ha dictado otro auto en el que desestima la petición de nulidad y archivo de las actuaciones planteada por la representación procesal de Koldo García, a la que se adhirieron las representaciones procesales de los investigados Ábalos y el empresario José Ruz.

Asimismo, el magistrado ha denegado en una providencia la petición de la defensa del exministro para que acuerde el envío al Congreso de los Diputados de todas las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento y no sólo las que afecten a su situación personal.

En una segunda providencia, Puente ha rechazado otra petición de Ábalos, a la que se adhirió Koldo García, en la que interesaba que se expulsara a los partidos políticos personados como acusaciones populares de la causa que instruye contra ellos por varios delitos.