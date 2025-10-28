El PSOE aporta al Supremo documentos que señalan que sacó de su banco casi un millón de euros en efectivo

El PSOE ha presentado documentación en el Tribunal Supremo que señala que este partido sacó entre 2017 y 2024 de su banco casi un millón de euros en efectivo destinados a la Comisión Ejecutiva Federal, "sin que en ningún caso se hayan abonado tales liquidaciones de gastos con cargo a una supuesta caja 'B' o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe", especifica el documento. Y de esta suma, 126.858 euros fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización, que encabezó José Luis Ábalos hasta su destitución en julio de 2021. Otros 30.797 euros se destinaron a reembolsar gastos de Santos Cerdán; 19.638 euros a José Luis Ábalos y 11.291 euros a Koldo García.

De esta forma, los socialistas tratan de justificar las dudas que plantea el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las liquidaciones en metálico reflejadas en los mensajes interceptados en los teléfonos de Koldo García y Ábalos que no aparecían en la documentación que fue entregada por el partido.

Santos Cerdán llega al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

El representante legal del PSOE, el abogado Alberto Cachinero, considera que "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información".

Para la Secretaría de Organización

En este sentido, el PSOE explica que el área de Organización puede movilizar para su labor a "numerosas personas para los eventos, actos o actividades políticas propias, a las que esta solicitaba su colaboración. En ocasiones, no se presentaba una hoja de liquidación individualizada por cada persona implicada para que fuera resarcida de manera separada al resto. Por ello, la hoja de liquidación se presentaba por la Secretaría de Organización como equipo y se contabiliza como gasto asignado a Organización".

El escrito reconoce que en virtud de los mensajes que se intercambiaron Koldo y su expareja Patricia Úriz, "es posible que este haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de Organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor Koldo García ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán", zanja el PSOE.

Koldo García, a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Los socialistas explican, en este sentido, que al no figurar en los apuntes contables del partido como pagos por gastos atribuidos individualizadamente a Ábalos y Koldo, sino globalmente del equipo de Organización, "estas no fueron incluidos en las contestaciones" al Tribunal Supremo.

Un mensaje interceptado

Tal y como informó El Periódico, un mensaje interceptado por los agentes de la UCO apunta a que Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE.

"Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147,85. euros; gastos José Luis Abalos 3.743,15 euros. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431,35 euros: Total: 4.459,65 euros Tuyos", indicaba en el mensaje Celia Rodríguez Alonso, secretaria adscrita al área de Organización del PSOE, al entonces asesor del ministro.

El PSOE reitera en su escrito que todos los pagos efectuados, "tanto en efectivo como por transferencia, se encuentran debidamente incorporados a la contabilidad del partido, que se somete al control y revisión de auditores externos y al escrutinio del Tribunal de Cuentas".

Además, especifica que la caja del partido con la que se realizan las liquidaciones de gastos en metálico "únicamente se nutre de reintegros bancarios, de una cuenta bancaria de funcionamiento [...] Cumpliendo el procedimiento de tesorería, los ingresos de metálico por caja se tramitan a través de una solicitud a la entidad bancaria, su transporte por empresa especializada, recepción, comprobación del efectivo y registro contable. En ninguna, de las remesas de metálico tramitadas se pidieron al banco ni se ingresaron en caja billetes de quinientos euros", zanja el representante legal del PSOE.