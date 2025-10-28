LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Sumar rechaza limitar la acusación popular en la reforma de la Lecrim y amaga con tumbarla en el Congreso
"Sumar no apoyará en el Congreso la limitación de la acusación popular, sino que trabajarán para su fortalecimiento", defienden los de Yolanda Díaz
Sumar rechaza la limitación de la acusación popular que plantea la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) aprobada este mismo martes por el Consejo de Ministros y liderada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños. El socio minoritario de Gobierno hizo pública su disconformidad con la propuesta cuando todavía se estaba produciendo la rueda de prensa en Moncloa para detallar la medida, advirtiendo de que "no apoyará en el Congreso de los Diputados" esta limitación.
El ala liderada por Yolanda Díaz en el Gobierno emitió este martes un comunicado anunciando que "rechaza la limitación de la acusación popular en la reforma de la LCrim", al considerar que "limita la capacidad del ejercicio de la acusación por parte de asociaciones, sindicatos y sociedad civil".
En este punto, Sumar argumenta que "a lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político". En este sentido, desde Sumar aseguran qeu en el Consejo de Ministros han "mostrado su disconformidad" y advierten de que el grupo parlamentario "no apoyará en el Congreso de los Diputados la limitación de la acusación popular, sino que trabajará para su fortalecimiento así como para introducir más previsiones garantistas en la ley".
Además, reclaman introducir dos asuntos, para que la nueva ley "contenga más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso", y por otar parte "facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado".
Noticia en ampliación
