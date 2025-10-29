El sistema de pagos en el PSOE sorprende al juez: ¿El dinero lo recogía cualquier persona que le dijera Koldo, un motorista, quien fuera?"

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, se ha mostrado sorprendido por el sistema de liquidación de gastos que funcionó en la Secretaría de Organización del partido en tiempos de José Luis Ábalos, que ha llegado a calificar de "extraño," durante la declaración de la empleada Celia Rodríguez,. Desde 2017, esta mujer era la encargada de entregar al asesor del ministro, Koldo García, sobres con metálico para compensar desembolsos por adelantado.

"Si yo llamaba a Koldo, o venía Koldo, o llamaba a alguien, o mandaba a un mensajero…", ha llegado a señalar Rodríguez en un momento dado del interrogatorio, a cuya transcripción ha tenido acceso EL PERIÓDICO. "¿Un mensajero?", responde el juez extrañado, a lo que la testigo responde: "Sí. O venían ellos, o un mensajero dejaba un sobre en la recepción de Ferraz para que pasaran a por él".

En este momento, el juez repregunta a la empleada: "¿Es decir, el dinero lo recogía cualquier persona que le dijera Don Koldo? Un motorista, Patricia, quien fuera", y esta le responde que "claro". Agrega que ella avisaba a Koldo o a su mujer, Patricia Úriz, se limitaba a decir cuando podáis mandáis a alguien a recogerlo”. Y yo lo dejaba abajo en la recepción". "Es un procedimiento extraño, no le pagaba Usted a la persona que había solicitado el dinero, sino a un mensajero", concluye el instructor de la causa en este momento de la declaración.

"Ábalos los autorizaba"

Rodríguez reconoce en otro momento de su declaración que quien autorizaba los gastos era el propio secretario general, que no era otro que el hoy diputado del grupo mixto. "Ábalos los firmaba y yo los bajaba a Administración y revisaba si estaban bien hechas las sumas", ha llegado a señalar, para explicar que el sistema cambió a finales de 2021, cuando se empezó a pagar por transferencia.

La lectura del interrogatorio revela cómo el sistema de liquidación de pagos del PSOE va provocando al magistrado cada vez más dudas. Así, en un momento dado, el abogado del comisionista Víctor de Aldama, también imputado, pregunta cómo se controlaba que "ese grupo colectivo" cuyos cobros al parecer se centralizaban en Koldo había pagado realmente las cantidades que reclamaban compensar. En este momento interviene el propio juez puente: "No solamente no se comprobó que se hubiese pagado en efectivo, es que ni siquiera se comprobó que se hubiera pagado".

Sobre el control por Ábalos también se ha preguntado al exgerente Mariano Moreno, quien ha acudido igualmente como testigo. El juez le ha llegado a comentar: "Si estaba dentro de sus funciones controlar que los pagos tenían la finalidad autorizada, si no tenemos identificadas a las personas, mal vamos a poder saber…". Moreno le ha respondido que él "no tenía forma de saber eso porque eso venía autorizado por el Secretario de Organización y cuando Celia firmaba el recibí, ellos eran los que se encargaban de repartirlo en el equipo, supongo".

Control por las secretarias

La falta de control también sale a colación a raíz del interrogatorio realizado por Alberto Durán, el abogado del PP, en representación de todas las acusaciones populares personadas en este procedimiento. Pregunta a la empleada quién decidía aportar conceptos como “gastos de representación”. Rodríguez responde que ella misma, y que en un principio se lo indicaron.

También el exgerente Mariano Moreno, que igualmente ha declarado este miércoles como testigo en el Supremo, ha incidido sobre este punto. El responsable de las cuentas también le ha dicho al juez que la autorización debía de venir del secretario de Organización. "Las peticiones de la Secretaría tendrían que venir autorizadas por Ábalos, no por otra persona. Que yo recuerde era así. Y en el resto de secretarías, igual".

Los dos testigos han tratado de despejar dudas para alejar sospechas de existencia caja 'b' en el PSOE, pero sí han admitido descontrol en la gestión de los tickets para la liquidación de los gastos que generaba la Secretaría de Organización del partido, y que se liquidaron en metálico siempre a Koldo o a quien él enviara para ello. Koldo entregaba los tickets, recogía el efectivo -- a veces encargaba su tarea a su esposa, Patricia Úriz, nunca iba Ábalos-- y lo repartía para todo el grupo, según ha incidido la empleada, lo que a juicio de las defensas explica los descuadres advertidos por la Guardia Civil, que no son tales.

"Eso no es una comprobación"

La transcripción de la declaración del exgerente Moreno también da cuenta de las dudas que el sistema que se explica suscitan en el juez. "¿Entonces la comprobación de Administración en qué consistía?", pregunta Puente a Moreno, que empieza a responder que "la comprobación es que la persona que había firmado la solicitud (que no era otro que Ábalos) estaba…". En este momento el testigo es interrumpido por el magistrado: "Eso no es una comprobación. Si Ábalos reclamaba unas cantidades, ¿El control era que lo reclamaba Ábalos? Eso no es un control".

En otro punto del interrogatorio el testigo responde sobre si este tipo de gastos están contemplados en los gastos oficiales, afirmando que no se podía presentar "cualquier tipo de gastos" y que las fechas tenían que coincidir. El juez insiste: "No me diga usted que eso es un control". También Moreno es preguntado por la amplia competencia de las secretarias para gestionar los gastos. "No me refiero tanto a eso como a que en Administración se exigiera una justificación de cómo ha pagado la comida. esto parece que no lo hacían", sentencia Puente.

"Preferíamos monedas bajas"

El interrogatorio también revela que todos estos intercambios de efectivo evitaban billetes grandes como los de 500 euros. Esta moneda, según Moreno, "no sirve para nada en una caja de estas características, que lo que hace es reintegrar gastos del personal, que suelen ser pequeños", y a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, remata que está seguro de lo que dice, que no es una "deducción".

"¿Si hay entregas de 500 euros proceden de otra fuente metálica distinta de la de la cuenta del banco? ¿Existía alguna otra fuente?", pregunta el representante del Ministerio Público. "No. La única que había era la procedente del banco a la caja. Y estoy casi al 100% seguro de que nunca… pero ni de 200 ni de 100. Preferíamos monedas bajas".

Por otra parte, y a preguntas del fiscal Luzón, la empleada admite pagos en metálico también a Cerdán, quien según admitió el propio PSOE fue compensado por pagos adelantados en una cifra no excesivamente elevada, 7.433,47 euros a lo largo de cuatro años, entre 2021 y 2024. En su declaración, Celia Rodríguez señala a este respecto que durante esa época ella también realizó liquidaciones en efectivo al investigado y en prisión provisional Santos Cerdán, sucesor de Ábalos. El fiscal señaló que fueron un total de 15, pero la empleada dijo no recordarlas. "Las últimas siempre han sido por transferencia", se limitó a señalar, añadiendo el fiscal que esas eran del pasado año.