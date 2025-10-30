Moncloa ve en el cambio climático una "amenaza existencial" para España que ya ha costado 20.000 muertos y 30.000 millones

Sentado ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Diego Rubio, el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha comparecido para exponer los riesgos principales a los que se enfrenta España. Y lo ha hecho cuando apenas habían pasado 24 horas del funeral laico por las víctimas de la dana de 2024. Es un momento pues propicio en el calendario para que haya señalado entre los principales enemigos de este país las consecuencias del cambio climático, a las que tilda "amenaza existencial" para España que ya ha causado 20.000 muertes prematuras y pérdidas por valor de 30.000 millones de euros .

Rubio ha aprovechado para cargar contra los extremistas que militan en el negacionismo climático, entre los que encuentra políticos, pero también económicos. Algún día, ha asegurado, sus actitudes de pasividad y obstruccionismo "van a ser estudiadas como crímenes contra la humanidad y el planeta".

El otro gran riesgo que ha apuntado Rubio en su comparecencia es el fenómeno de desmoronamiento de las instituciones y los equilibrios internacionales, que tanta incertidumbre provoca a los países europeos. Ocurre en un entorno de cambio de era que Rubio ha esbozado con varias pinceladas. Entre ellas, tres: en esta década, "el número de fallecidos en conflictos violentos ha aumentado un 84% respecto de la década anterior"; además "muchos gobiernos occidentales están perdiendo la fe en el poder de la solidaridad y la cooperación", y eso porque "el orden internacional que europeos y americanos ensamblamos en la segunda mitad del siglo XX hoy está dando muestras severas de agotamiento".

El ejecutivo de Moncloa ha hablado en la Cámara Baja sobre datos referidos a 2024, los del Informe Anual de Seguridad Nacional que ya publicó el Gobierno en julio pasado, y en el que se señalan amenazas principales dos derivadas del radicalismo: el de extrema derecha y el yihadista; una que tendría relación con la invasión rusa de Ucrania: un aguacero de desinformación dirigida a España y numerosos ciberataques de difícil atribución pero claros objetivos en entidades públicas; y otra amenaza más, en la presión migratoria y de solicitantes de asilo, pero defendiendo que "España puede prosperar con una inmigración ordenada y estructurada".

China como amenaza

No ha sido una comparecencia plácida. Hasta esta comisión mixta se trasladaba la tensión que se ha vivido en el Senado durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su jefe de Gabinete y el diputado del PP Rafael Hernando han chocado agriamente, entre acusaciones del parlamentario de formar parte de "una ética del engaño", materia en torno a la cual Rubio edificó una tesis doctoral. "Entiendo que a lo mejor sus compañeros senadores no están muy contentos con cómo les ha ido esta mañana", le ha contestado el director del Gabinete de Presidencia.

Hernando le ha recordado a Rubio un informe anterior de los elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional, en el que se subrayaba que "China estaba muy activa" en sus campañas de espionaje. Y lo ha hecho el diputado para volver a sacar en sede parlamentaria la discusión sobre la elección de la tecnológica china Huawei para surtir a Interior de hardware para el sistema de almacenaje de escuchas telefónicas policiales por orden judicial.

Hernando le ha recordado lo apuntado por el Gobierno sobre las capacidades chinas en ciberguerra, y Rubio ha defendido la contrata asegurando que España, en materia de compras de material sensible para la Seguridad Nacional, lo que está haciendo es "cumplir escrupulosamente la estrategia de la Comisión Europea sobre China, que ve a ese país como "un socio, un competidor y un rival sistémico"

Relación con la OTAN

Diego Rubio ha defendido la postura del Gobierno Sánchez ante las exigencias OTAN de un porcentaje del 5% del PIB dedicado de defensa. En primer lugar, ha recordado el valor de España como aliado en la defensa del flanco sur y en el apoyo a las misiones militares internacionales, además de como aportador de 1.000 millones de euros anuales en material de defensa a Ucrania, sobre otras ayudas como "el asesoramiento estratégico y el adiestramiento de tropas".

"El Gobierno está cumpliendo con sus socios del Este y en las capacidades [militares] acordadas con la OTAN en junio de este año", ha recordado Rubio. "Lo que no vamos a hacer es comprometernos a alcanzar un nivel de gasto que no es viable, que sería contraproducente para la creación de un sistema de seguridad y defensa europeo y que resultaría incompatible con nuestro estado del bienestar", ha abundado. "Sobre todo, lo que no vamos a hacer es decir que lo haremos para engordar la facturación de determinadas empresas extranjeras para evitar un rapapolvo en Twitter", ha asegurado en clara alusión a la industria militar norteamericana.

Para apuntalar el argumentario del Gobierno en esta discusión sobre la aportación a la OTAN, Rubio ha defendido que, "en política internacional el peso se demuestra defendiendo los intereses de tu país, y no practicando el seguidismo o el servilismo".

En esa intervención, un dato clave: Europa ya invierte tres veces más que Rusia en defensa. Lo ha dicho antes de poner al mismo nivel en la construcción de la defensa, el "invertir en drones, fragatas y sistemas antimisiles" y el gastar en "sanidad, educación, y otros servicios públicos", dado que las amenazas de Rusia, China o el yihadismo "lo son a largo plazo.