Comisión del 'Caso Koldo'
El PP cree que Sánchez intenta evitar una respuesta que sea susceptible de falso testimonio
Madrid
Antes de su turno de interrogatorio a Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) ya ha trasladado su primera valoración sobre la comparecencia en la comisión de investigación del Senado del presidente del Gobierno. Los de Alberto Núñez Feijóo ven al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE "profundamente incómodo" y, además, "pendiente de no dar un corte categórico que pueda justificar que el PP le lleve ante la Justicia por falso testimonio".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El trofeo no es mío, es de mis clientes': Casa Luciano, premio al mejor bar de Cáceres
- El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos
- El SES debe indemnizar a la familia de una paciente que murió por un error en el diagnóstico en Cáceres
- Nace en Cáceres un niño con el feto de su gemelo en el abdomen
- Detenido un hombre de 45 años por robar en el Leroy Merlin de Cáceres
- Los dos actores que vendrán a Cáceres este viernes para inaugurar el curso de la ESAD
- Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado
- Los pueblos de Extremadura donde más ha llovido: Guadalupe encabeza la lista con más de 46 litros