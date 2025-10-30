La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O: "Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad"

“Empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad”. La imagen del president de la Generalitat, Carlos Mazón, siendo abucheado por parte de los familiares de víctimas de la dana no pudo verla en directo Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que en ese momento saludaba a los reyes en la planta baja del Museo de las Ciencias. Pero lo que sí vio fue su salida del funeral de Estado por las 237 víctimas en toda España: acompañado por profesionales de la seguridad que lo separaron de varios de los asistentes que le increpaban. Cree que esa imagen, y su soledad durante la ceremonia, dicen muchas cosas. Es cierto que estaba previsto que el president tuviera, durante el acto, seguridad propia, es decir, que no fue una improvisación ni resultado de los abucheos.

Este miércoles por la tarde, Rosa Álvarez estaba saludando a los reyes, junto con otras víctimas, entre ellas Naiara Chuliá y Andrea Ferrari, que leyeron sendos discursos en la ceremonia, en la planta baja del Museo de las Ciencias. “Empezamos a escuchar unos gritos, pero pensamos que venían del exterior”, explica. Su marido, su hija y su prima, que estaban ya sentados en sus localidades arriba, ante el altar, le contaron luego que los gritos procedían del propio espacio donde iba a celebrarse el funeral. Eran algunas de las víctimas, “más o menos la mitad”, que increparon durante todo lo que duró el saludo oficial de los reyes en el piso de abajo, al president Carlos Mazón, que acudió al homenaje a pesar de que algunos familiares de fallecidos habían pedido que no lo hiciera.

“La tensión se podía cortar con un cuchillo”

“Fue impresionante, pero era previsible que pasara; de hecho, es lo menos que podía pasar”, considera la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O. Cree que es normal que se increpara a “un ser infame, que es el que provocó con su gestión la muerte de los 229 fallecidos”. “No son muertos de la dana, son los muertos de Mazón”, ha subrayado.

Incluso durante el acto, reconoce que “la tensión se cortaba con un cuchillo, no solo por parte de los familiares hacia Mazón, sino por parte de todas las instituciones”. “No se sabía si iba a saltar una chispa”, destaca. A pesar de eso, cree que el funeral cumplió su función: no la de reparar el daño, porque eso nunca podrá hacerse, pero sí la de que las personas que perdieron seres queridos notaran el reconocimiento institucional.

Rosa Álvarez en el funeral de Estado / Germán Caballero

Lo importante, considera, es que el rechazo de las víctimas a Mazón “se hizo visible para toda la nación y los medios internacionales”, desmontando así “la realidad paralela en la que vive el president” y que se plasmó en su comparecencia matutina, según Álvarez. “Los que le dan apoyo son cómplices”, reprocha.

Sus asociados, concluye Rosa, están “satisfechos” por el abrazo que supuso la tarde de ayer, pero también porque “el todavía president pero no honorable” estaba “solo” frente a los abucheos. “Empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad”, recuerda. Cree que eso simboliza el rechazo que muchas víctimas sienten hacia el jefe del Consell.

“Me acuerdo perfectamente”

“Me acuerdo perfectamente, Rosa”. Momentos antes del inicio del funeral, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que perdió a su padre hace un año a consecuencia de la riada, se presentó este miércoles a la reina Letizia. Ya había hablado con ella en la misa funeral celebrada en la Catedral de València el pasado diciembre, pero pensó que era imposible que se acordara de su historia. Pero la reina se acordaba de ella, de su padre y hasta de que le había hablado de su hija, Aitana. Para Álvarez, el rey fue “muy correcto” en esa recepción, y la reina “muy cercana”.

De hecho, Rosa volvió a acercarse a la reina una vez terminó el funeral para presentarle a su hija. Agradece la emoción que Letizia mostró durante todo el acto, desde la llegada hasta el final. “Se reparten muy bien los papeles entre el rey y ella”, considera. La reina, dice, se mostró “cercana con los familiares pero también con el sentir general”. “Al menos para mí es importante que se conozca el sentir de las víctimas y se forme parte”, añade. Se refiere al aplauso de la reina después del discurso de Virginia Ortiz, la prima de un fallecido en Letur, Albacete. Álvarez agradece el gesto de Letizia ante las palabras de una emocionada Virginia que exigía responsabilidades políticas.

Carlos Mazón durante el funeral de Estado / Germán Caballero

Agradece a Sánchez, Armengol y la presidenta del Supremo

El reconocimiento, añade, no solo les llegó por parte de los reyes. También del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aunque se mantuvo en un segundo plano durante los saludos porque “con algunos ya había departido largo y tendido en reuniones anteriores”, se interesó, dice Rosa, por sus historias. Le resultó, además, especialmente cercana la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que les trasladó “todo su apoyo”. El presidente del Senado les pareció “más frugal” pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue “muy afectuosa”.

Pero, sobre todo, agradece la presencia de la Casa Real y del resto de instituciones del Estado. “Todos sabéis que el funeral de Estado se hizo a propuesta de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana”, ha especificado. Los reyes, ha añadido, vinieron a València a pesar de que ya lo habían hecho para la misa funeral celebrada en diciembre. Sobre ese otro homenaje, Álvarez se muestra crítica: “Estábamos a punto de que empezara la navidad y había que iluminar València”. Aunque agradece el gesto, recuerda que no fue, como sí el acto laico del miércoles, un evento que demandaran los familiares. De hecho, al acabar, en la Catedral, se acercó a la reina para lamentar que no se habían dicho ni los nombres de las personas fallecidas. “Una misa en nombre de unos fallecidos a los que ni siquiera se nombró”, lamenta.