Gestión de la dana
Bolaños cree que Mazón no tiene futuro político y la duda es si dimite o lo apartará el PP
EFE
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "no tiene ningún futuro político" y que la única duda es si va a dimitir, le va a apartar su partido, o si serán los valencianos los que le pongan "de patitas en la calle".
Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE recogida por EFE, en la que ha lamentado que el PP haya hecho coincidir la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado con el aniversario de la dana.
"No hay ninguna duda de que el señor Mazón no tiene ningún futuro político", ha destacado Bolaños al ser preguntado por la comparecencia que el president de la Generalitat ha anunciado para los próximos días.
La única duda -ha dicho- es si va a ser una decisión suya. "Yo estoy convencido de que también en el PP, si tenían alguna duda, el miércoles salieron de ella", ha señalado en alusión a las críticas de las víctimas a Mazón durante el funeral por el aniversario de la dana.
"La duda es si va a dimitir él, si va a ser su partido el que le aparte o si van a ser los valencianos los que le pongan de patitas en la calle. Esta es la duda, porque el que no tiene futuro es evidente", ha zanjado.
Sobre el funeral, ha indicado que quedó demostrado que la presencia en la Presidencia de la Generalitat del señor Mazón provoca dolor a las víctimas.
"Hay muchos motivos para que el señor Mazón presente su dimisión... faltó a la verdad, tuvo una actuación muy, muy negligente, pero más allá de eso, el motivo fundamental que yo añado para que este señor abandone y dé un paso a un lado es que su presencia causa dolor a las víctimas", ha subrayado Bolaños.
