Hacienda sacará a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales cuando se firme el acuerdo

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado como "momento histórico" la firma del acuerdo en torno a la situación de Gibraltar tras el brexit y ha avanzado que el Ministerio sacará al Peñón de su lista de paraísos fiscales en el momento en el que se formalice el acuerdo.

En declaraciones a los medios durante una visita a Algeciras (Cádiz) este viernes, Montero ha señalado que el Gobierno está protagonizando conjuntamente con la comarca "un momento histórico para el Campo de Gibraltar".

"Derribar la Verja es la pretensión, es la aspiración que durante tantísimas décadas han tenido los campogibraltareños, los más de 200.000 vecinos que viven en esta comarca, para permitir la libre circulación. Y esto está ya", ha señalado.

La vicepresidenta apunta a que "el acuerdo tiene vigencia en el conjunto de Europa y nos va a permitir justamente lo que pretendíamos, que no existiera la Verja y hubiera una libre circulación de personas tanto en La Línea como en Gibraltar".

Ha destacado que el acuerdo "viene de la mano de una cierta homogeneización en el tratamiento fiscal, para que no haya perjuicio al comercio en la parte española, y que haya igualdad de competencias para los comerciantes", y ha añadido que "el tema de la fiscalidad del tabaco era uno de los elementos nucleares y se ha podido abordar".

María Jesús Montero ha agradecido "a las autoridades de Gibraltar todas las horas y reuniones que han dedicado para llegar a un acuerdo, y en el momento en que se firme Gibraltar saldrá de la lista de paraísos fiscales del Ministerio de Hacienda", ha señalado.

Montero ha apostillado que el acuerdo trae "buenas noticias en nuestras relaciones particularmente con el Gobierno de Gibraltar y esto va a ayudar a la vida cotidiana de todos los ciudadanos de la comarca".