El juez Peinado recibe los correos de Begoña Gómez y pide a la UCO que los analice

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos electrónicos recibidos y enviados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde la cuenta que le asignaron en Moncloa entre 2018 y septiembre de 2025.

A través de una providencia dictada este domingo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha remitido a esta unidad los correos, de los que Presidencia del Gobierno le ha enviado copia y que van desde el 18 de julio de 2018 al 23 de septiembre de 2025.

Peinado avanza así en la investigación en la que pretende esclarecer si la esposa del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.

Tanto la esposa de Pedro Sánchez como la Fiscalía recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de Peinado de reclamar siete años de correos electrónicos, que el Ministerio Fiscal consideró que era "absolutamente desmesurada" y que vulneraba sus derechos fundamentales y la ley.

Ahora estos correos obran en poder de la UCO, que ya analizó a petición del juez los que envió la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, también investigada en la causa.

El juez ha recibido además por parte de Moncloa un informe con los nombres de las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018 hasta el día de hoy, y la relación de personas que han autorizado y ordenado las retribuciones percibidas desde su nombramiento por la asesora de Begoña Gómez.

En la providencia dictada, el juez recoge ya como uno de los delitos investigados en la causa el de malversación, después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocase su decisión de investigar este presunto ilícito en una pieza desgajada del procedimiento principal en el que investiga delitos como tráfico de influencias.

Este juez investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida y su propuesta es que, de llegar a juicio, el caso recaiga en un jurado popular, un extremo también recurrido por Begoña Gómez.

Además de la mujer de Sánchez en esta causa están investigados la asesora de esta, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre