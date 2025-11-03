Crisis en la Generalitat Valenciana
Mazón continuará en activo y presidirá este martes el pleno del Gobierno valenciano
La Generalitat aclara que el presidente "no tiene prescrita ninguna baja médica" y que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo"
Mateo L. Belarte
Carlos Mazón continuará trabajando en los próximos días como president de forma habitual pese a haber adelantado este lunes que presentará su dimisión en el futuro inmediato. Así lo aclaran fuentes de la Generalitat ante informaciones surgidas en los últimos minutos y que apuntan a que Mazón se habría cogido una baja médica.
Desde el entorno del todavía president aclaran que Mazón "no tiene prescrita ninguna baja médica", si bien añaden que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo". Asimismo, su equipo confirma que por ahora el jefe del Consell no ha solicitado esta medida a su médico.
Así, por el momento, continuará trabajando "como estaba previsto". Tanto es así que mañana martes está previsto que Mazón presida el pleno ordinario del Consell, según confirman las fuentes de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- La futura autovía Cáceres-Badajoz será el trayecto más corto entre Madrid y Lisboa
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Los allegados del exalcalde de Membrío muerto en Asturias: 'Estamos destrozados
- El viaje de Amaia Montero a Zarza la Mayor: 'Estuvo fregando los platos con mi mujer
- Dos hermanas de Calamonte abren en Mérida una casa de comidas caseras cuyos platos causan furor
- Comilona multitudinaria en Mérida con más de 900 invitados
- La nueva autovía de Cáceres a Badajoz: entre el impulso económico y el miedo de los pueblos de su trazado a quedarse aislados
- Los mercadillos de Extremadura lanzan su primera campaña regional de descuentos por el 'Black Friday'