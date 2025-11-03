Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo presidente

El president Carlos Mazón no seguirá al frente de la Generalitat, pero no habrá convocatoria electoral. Al menos, no de momento. La legislatura continuará, apoyo de Vox mediante, con un "nuevo president" para que se haga cargo de la reconstrucción. Así lo ha anunciado este lunes el dirigente 'popular' una comparecencia pública celebrada a las nueve de la mañana en el Palau después de la negociación con Alberto Núñez Feijóo en la tarde del domingo.

Desde el patio gótico del Palau de la Generalitat (y no el Saló de Corts de las grandes ocasiones como la declaración institucional de hace menos de una semana por el aniversario de la dana) y escoltado hasta el último momento por sus consellers en primera fila, Mazón ha admitido sus "errores" durante el día de la dana y ha comunicado su decisión de dimitir como 'president'. "Ya no puedo más", ha indicado Mazón al tiempo que ha añadido que por voluntad personal "habría dimitido hace tiempo" porque "ha habido momentos insoportables, para mí y sobre todo para mi familia" y ha dejado su cargo

"Sé que el futuro president será capaz de seguir con la reconstrucción, y quizás mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con esta tarea", ha señalado Mazón al tiempo que ha apelado a la "mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha", en referencia a Vox, de quien necesita el apoyo para nombrar a un nuevo president del que no ha dicho el nombre. "Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare, apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo president de la Generalitat", ha indicado.

Su decisión de irse la ha explicado en una comparecencia "meditada" y tras hacer un "balance más personal" después de un año de la riada y en la que ha admitido "errores propios". "Durante todo este tiempo he mantenido siempre el mismo criterio, ante una situación tan grave, hablar de una situación orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad", ha indicado, no obstante, .

Un fin de semana de reflexión

azón ha dado a conocer su decisión después de un fin de semana de reflexión con su equipo de confianza en Alicante y de un domingo de negociaciones con Génova y Alberto Nuñez Feijóo. Fue la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien sobre el mediodía del domingo aseguraba que Feijóo, máximo dirigente del partido conservador, hablaría a lo largo del día con Mazón, «sobre el contexto político de la Comunitat Valenciana». Todo el mundo daba por hecho, pues, que la margarita acabaría deshojándose este fin de semana, aunque finalmente ha sido un día después, coincidiendo en tiempo con la llegada de Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió en la fatídica tarde del 29-O entre las tres o las siete, al juzgado de Catarroja para presentar declaración en la instrucción judicial sobre la dana.