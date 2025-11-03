Caso Koldo
El Supremo propone juzgar ya a Ábalos, Koldo y Aldama por los contratos de mascarillas
El magistrado Puente considera los hechos constitutivos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar ya al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, por los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia del covid que se realizaron a través de organismos dependientes de ese ministerio. En el auto en el que se da por terminada la instrucción, el magistrado considera los hechos constitutivos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo de 10 días, soliciten la apertura del juicio oral a través de la formulación del correspondiente escrito de acusación o, en el caso de las defensas, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
El juez Puente ya anunció la inminencia de la conclusión de esta parte de la investigación al abrir una pieza separada relativa a las presuntas adjudicaciones irregulares de obra, denunciadas por Aldama, causa en la que ya sí está imputado el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y cinco empresarios que presuntamente habrían resultado beneficiados, entre ellos, Joseba Antxon Alonso Segurrola.
